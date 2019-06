PATRİK SEÇİM KARARNAMESİ VE DEĞİŞMESİ GEREKEN MADDELER

Yervant Özuzun

Seçim çevrelerinde delege sayıları nasıl olmalı?

Seçim Kararnamesinin değişmesi gereken maddeleri hangileri?

Bu seçimde de uygulanacak olan 1961 Seçim Kararnamesinin tam metni:

Patrik seçecek delegelerin seçim çevrelerine dağılımı ve sayıları ‘SEÇMEN İRADESİNİ YANSITACAK’ şekilde yapılmamış. Seçimlerin eşitlik ve demokratik ilkeleriyle örtüşmeyen yanlış bir delege dağılımı var.

Delegelerin kilise bölgelerindeki sayıları “KİLİSELER ESAS ALINARAK” yapılmış. Doğru olan kilise çevrelerindeki “NÜFUS ESAS ALINARAK” eşitliğin sağlanması olmalıdır. Nizamnamede de nüfus esas alınmıştı. İstanbul’da 160 kişilik meclis üyesinin dağılımı semtlerdeki nüfusa göre yapılmış, taşrada 60 meclis üyesinin dağılımı ise piskoposluk bölgelerindeki nüfus esas alınarak yapılmıştı. Kiliselerin esas alınmasıyla, nüfusun esas alınması çok farklı.

Örneğin bir önceki seçimde bir kilise bölgesinde 9 seçmen 1 delege seçmiş, bir başka yerde 155 seçmen 1 delege seçmiş.

Yine bir başka kilise bölgesinde 11 seçmen 1 delege seçmiş, bir başka kilise bölgesinde 182 seçmen bir delege seçmiş.

Bu denli yanlış dağılımlı delegelerle yapılan seçim, ‘seçmen iradesini’ yansıtmış olmaz.

İşte birkaç örnek:

Bir önceki seçimde 89 delegenin 37 bölgeye dağılımı şöyle.

Kandilli 9 seçmene 1 delege,

Galata 11 seçmene 1 delege,

Beykoz 16 seçmene 1 delege,

Boyacıköy 17 seçmene 1 delege,

Rumeli 28 seçmene 1 delege,

Eyüp (2 kilise) 35 seçmene 2 delege

Yenikapı 44 seçmene 1 delege,

Beyoğlu 110 seçmene 1 delege,

Feriköy 124 seçmene 1 delege,

Narlıkapı 125 seçmene 1 delege,

Kadıköy 127 seçmene 1 delege,

Bakırköy 141 seçmene 1 delege,

Yeşilköy 142 seçmene 1 delege,

Kınalı Ada 155 seçmene 1 delege,

Samatya’da 182 seçmene 1 delege. Liste böyle devam ediyor.

1998 seçimlerinde:

1461 seçmenin bulunduğu Samatya’da 8 delege seçilmiş. Yani 182 seçmen 1 delege seçmiş. Cemaati az olan bölgelerde ise 181 seçmen 10 delege seçmiş.

1860 seçmenin bulunduğu Feriköy’de 15 delege seçilmiş. Yani 124 seçmen 1 delege seçmiş. Cemaati az olan bölgelerde ise 118 seçmen 8 delege seçmiş.

1011 seçmenin bulunduğu Yeşilköy’de 7 delege seçilmiş. Yani 142 seçmen 1 delege seçmiş. Cemaati az olan bölgelerde ise 145 seçmen 9 delege seçmiş.

Böyle bir delege dağılımıyla yapılan seçime seçim denmez. Böyle “halk iradesi” olmaz. Bu koşuldaki bir seçim, ‘seçim sandığı aldatmacası bir seçim’ olur. Seçimin sonucunu etkileyecek en önemli etken delege dağılımıdır. Bu konu değabahın şu ya da bu kimse olmasından daha önemlidir.

Eğer bu seçime de böyle gitmek istemeyeceksek, Başkanlık Kararnamesi çıkmadan bu konunun düzeltilmesi gerekir. Valiliğe verilecek ilk dilekçe ekinde, değişiklik talebimizi iletmemiz gerekir.

(1961 ve 1998 Seçimlerindeki delege dağılım listesi altta)

***

Ayrıca Kararnamenin, Patrik Seçim Talimatında bazı maddelerin de değişmesi, revize edilmesi gerekiyor. Bu da ilgi alanımıza girmeyen bir konu.

HANGİ MADDELERDE NELER DEĞİŞMELİ:

Seçmen kütüklerinin hazırlanmasıyla ilgili 6. Maddede seçmen yaşının 18 olarak değişmesi gerekir. (1998’de 21 yaş olması istenmişti.)

Delege adaylarıyla ilgili 8. Maddede delege olabilmek için 30 yaşını tamamlamış olma şartı var. Bu yaş sınırı 1963 Nizamnamesinde bile 25 yaş. Belli ki, 1950’den sonra değiştirmişiz. Delege olabilmenin yaş sınırı da 18 olarak değiştirilmesi gerekir. Ülkede milletvekili olabilmek için bile yaş sınırı 18’e indirildi. Bu delegelerin 18 yaşında olması gerekir gibi algılanmamalı. Her alanda gençlerin önü açılmalı. 80-90 delege içerisinde tabii ki, 30 yaşın altında kız ve erkek delegemiz de olmalı. Onlara bu gibi şanslar vermeliyiz. Bir diğer önemli konu, kadınlara da erkek egemen listelerde daha fazla şans vermeliyiz, hatta kontenjan koymalıyız.

Seçmen olabilme şartlarını içeren 11. Madde de (seçmen kütüklerinin hazırlanışında olduğu gibi) 18 yaş olarak düzeltilmeli.

Ruhani Kurulla ilgili 24. Madde Ruhani Kurul’un 9 üyeden oluşacağını içeriyor. (1998’de 10’du) Ölüm, istifa veya başka nedenlerle eksilen üyelerin yerine gelmesi için en az yarıdan bir fazlası kadar yedek üye olması gerekir. Nizamname döneminde Delegeler Meclisi devamlı bir organdı. Eksilen üyenin yerine yenisi seçilebiliyordu. Günümüzde Delegeler Meclisinin görevi seçimden sonra sona eriyor. O nedenle yedek Ruhani Kurul üyesi seçmemiz gerekiyor.

Delege dağılım listesi ve revize edilmesi gereken maddeler şimdiden hazır olmalı. Değabah seçimi sonrasında Valiliğe verilecek dilekçe ekinde bunların da bulunması gerekir. Cumhurbaşkanı imzasıyla Başkanlık Kararnamesi geldikten sonra bunların değişmesi yeni bir zaman alır.

***

1961 VE 1998 SEÇİMLERİNDE SEÇİM ÇEVRELERİ DELEGE DAĞILIM LİSTESİ

1961-1998-2019

1 Yeşilköy Surp İstepannos 1 (7) ?

2 Bakırköy Surp Astvazazin 2 (11)

3 Narlıkapı Surp Hovannes 1 (1)

4 Samatya Surp Kevork – Surp Hagop 4 (8)

5 Yenikapı Surp Tateos-Partoğomios 1 (1)

6 Kumkapı Surp Harutyun 1 (1)

7 Kumkapı Surp Astvazazin (Meryem Ana) 5 (5)

8 Gedikpaşa Surp Hovhannes 6 (1)

9 Topkapı Surp Nigoğos 1 (1)

10 Balat Surp Hrişdagabed 1 (1)

11 Eyüp Surp Eğya ve Surp Astvazazin (1+1) 2 (1)

12 Halıcıoğlu Surp İstepanos 1 (1)

13 Feriköy Surp Vartanans 15 (15)

14 Beyoğlu Surp Yerortutyun ve Harutyun 8 (3)

15 Galata Surp Lusavoriç 1 (1)

16 Beşiktaş Surp Astvazazin 1 (1)

17 Ortaköy Surp Astvazazin 2 (1)

18 Kuruçeşme Surp Yerevman Haç 1 (1)

19 Rumelihisarı Surp Santuht 1 (1)

20 Boyacıköy Surp Yeris Mangans 1 (1)

21 Yeniköy Surp Astvazazin 1 (1)

22 Büyükdere Surp Hriposimyans 1 (1)

23 Kandilli Surp Arekelos 1 (1)

24 Kuzguncuk Surp Lusavoriç 1 (1)

25 Üsküdar Surp Haç 3 (2)

26 Üsküdar Surp Garabet 2 (1)

27 Kadıköy Surp Takavor 4 (5)

28 Kartal Surp Nışan 1 (1)

29 Adalar (Kınalı) Surp 1 (2)

30 Yedikule Ermeni Hastanesi Surp Pırgiç 1 (1)

31 Beykoz Surp Nigoğos 1 (1)

32 Kayseri Surp Lusavoriç (Sivas ve diğerle) 2 (2)

33 Diyarbakır Surp Giragos 2 (1)

34 İskenderun Surp Karasun Manuk 1 (1)

35 Vakıflı (Samandağ-Hatay) 1 (1)

36 Derik Surp Kevork 1 (0)

37 Ruhani Delegeler Toplam 10 (10)

GENEL TOPLAM 89 (89)

***

1990 VE 1998 SEÇİMLERİNDE SEÇMEN SAYILARI

Kilise Çevreleri 1990 – 1998

1 Kumkapı Patriklik 479 209

2-Samatya 836 1461

3 Kumkapı Dışı 73 80

4 Gedikpaşa 115 117

5 Yenikapı 46 44

6 Narlıkapı 148 125

7 Topkapı 86 88

8 Yedikule 168 216

9 Bakırköy 1320 1554

10 Yeşilköy 843 1011

11 Balat 27 27

12 Eyüp S. Yeğiya 34 34

13 Eyüp S. Astvazazin 35 35

14 Halıcıoğlu 11 11

15 Galata 18 11

16 Beyoğlu 520 331

17 Feriköy 1542 1860

18 Beşiktaş 128 123

19 Ortaköy 237 343

20 Kuruçeşme 85 148

21 Rumelihisarı 46 28

22 Boyacıköy 42 17

23 Yeniköy 79 77

24 Büyükdere 43 68

25 Kadıköy 492 634

26 Üsküdar S. Haç 193 264

27 Üsküdar S. Garabet 109 112

28 Kuzguncuk 56 50

29 Kandilli 12 9

30 Beykoz 9 16

31 Kartal 36 33

32 Kınalıada 1126 155

33 Kayseri 81 81

34 Diyarbakır 20 18

35 İskenderun 28 90

36 Kırıkhan 8 8

37 Vakıflıköy 27 190

TOPLAM 9158 9678

SEÇİMDE DE GEÇERLİ OLACAK KARARNAMENİN TAM METNİ:

18.09.1961 GÜN VE 5/1654 SAYILI PATRİK SEÇİM KARARNAMESİ

….

Münhal bulunan İstanbul Ermeni Patrikliği için yapılacak seçimin, yeni bir kanun ve tüzük çıkarılıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak ve atiye ait hiçbir hukuki hüküm ifade etmemek kayıt ve şartıyla, ruhani ve sivillerden müteşekkil İntihap Heyeti vasıtasıyla, babadan Türk olan şahıslar arasından yapılması; Dışişleri Bakanlığının 13.09.1961 tarihli ve 422231–1/112341 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunun 18.09.1961 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.

Devlet Başkanı ve Başbakan Org. CEMAL GÜRSEL ve 19 bakan imzası”

Eki:

EK-1- 1961 tarihli (4) sayfa Patrik Seçim Talimatnamesi.

EK–2- 1961 tarihli Patrik seçim Talimatına ekli seçim bölgelerinin seçecekleri delege adedini gösterir liste.

EK–3- Talimata Ekli seçim mazbatası Tutanağı”

Ek: 1- 18.09.1961 GÜN VE 5/1654 SAYTLI ERMENİ PATRİK SEÇİM TALİMATNAMESİ:

Yapılacak olan Ermeni Patrik seçiminde Bakanlar Kurulu’nun 18.09.1961 GÜN VE 5/1654 SAYILI KARARNAMESİ ile yürürlüğe konulan PATRİK SEÇİM TALİMATNAMESİNİN tatbikinin uygun görüldüğü. İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.1998 gün ve 19400 sayılı emirleriyle bildirilmiştir.

Madde 1- Münhal bulunan Türkiye Ermeni Patrikliği makamı için yapılacak olan yeni Patrik seçimi işbu talimatname ile tespit olunan esaslar dairesinde icra edilecektir.

Madde 2- İstanbul Valiliği’nce yukarıda zikri geçen tezkere ile verilen talimat gereğince, seçime takaddüm eden günlerde ve seçim gününde seçim propagandası yapmak katiyen yasaktır.

Madde 3- Patrik seçiminde iştirak edecek olan sivil delegelerin seçimi : …/10/1998 günü Ermeni kiliselerinin mütevelli hey’etleri odalarında Ermeni cemaati mensuplarının oyları ile ve aşağıdaki maddeler gereğince yapılır.

Madde 4- İstanbul’da ve taşrada mevcut her bir Ermeni kilisesi mütevelli heyeti mıntıkası, bir seçim bölgesi addolunur ve her seçim bölgesinde civarındaki cemaat adedine göre hesaplanarak, ilişik listeye derç edilen adette (bir veya birden ziyade) sivil delege seçilir.

Madde 5- Her kilisenin mütevelli heyeti kendi mıntıkasından seçilecek delegeler seçimini idare etmek üzere, bir bölge seçim komisyonu teşkil eder. Bu seçim komisyonları kilise mütevelli heyetleri azaları ile cemaatten davet edilecek iki veya üç şahıstan teşekkül eder.

Madde 6- Bölge seçim komisyonlarının vazifeleri şunlardır:

a) Seçmen kütüklerini hazırlamak (Mahalle ve sokak esasına göre hazırlanacak olan seçmen kütükleri 21 yaşını ikmal etmiş olan seçmenlerin isim ve soyadları ile yaşları ve ikametgahları kapı no.larını ve seçmenin imzasını mahsus bir sütuna muhtevi bulunacaktır.)

b) Delegeliğe seçilmesi gerekenlerin üç misli ismi havi namzetlerin listesini hazırlamak. (Bu talimata ilişik liste gereğince, bölgeden seçilmesi lazım gelen delege adetinin üç misli namzetlerin isimlerinin muhtevi mezkûr liste, usulen seçmelere kolaylık olmak ve oyların dağılmamasını temin için hazırlanır. Seçmenler bu liste dışındaki kimselere de oy vermekte tamamen serbesttirler.)

c) Seçimden sekiz gün evvel gerek seçmen kütüğünü gerekse namzet listesini kilise avlusunda duvara talik ederek, cemaatin ıttılaına arz etmek ve seçmen kütüğüne vuku bulacak itirazları tetkik ve neticelendirmek.

ç) Seçim günü, seçimin usulü dairesince ve dürüstçe yapılmasına nezaret etmek, oy tasnifini yapmak, üyelerinin ve cemaat müşahitlerinin imzaları tahtında ve kilisenin mührü ile mahdum olarak tanzim edileceği bir seçim mazbatası ile seçim sonucunu tespit etmek ve tanzim edilen mazbatanın birer örneğinin nihayet 12/10/1998 günü saat 12:00’ye kadar patrikhaneye ve seçilenlere tevdi etmek.

d) Seçim mazbatası ilişik örneğe göre hazırlanacaktır.

Madde 7- Seçim gizli oy ve açık tasnif usulüne göre yapılacaktır. Seçmenlerin oy pusulalarını hazırlayabilmeleri için seçim sandığı yakınında kapalı bir mahal ihzar edilecektir.

Madde 8- Delegeliğe namzet olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekir.

a) Ermeni Kilisesine mensup olmak

b) Otuz yaşını ikmal etmiş bulunmak (30 yaş sınırının aşağı çekilmesi gerekir)

c) Okuryazar olmak

d) Mahkumiyet ve amme hizmetlerinden mahrumiyet gibi seçilebilmek için kanuni manileri bulunmamak

Madde 9- Aynı zamanda birkaç bölgeden seçilen bir kimse bu bölgelerden birini tercih eder ve oradan seçilmiş sayılır. Bu kimsenin aynı zamanda seçildiği diğer bölgelerde kendinden hemen sonra en çok oy almış olan şahıs onun yerine geçer.

Madde 10- Taşradaki kilise bölgelerinden seçilecek olan delegelerin delegelik sıfatları mahalli seçim şartlarına göre, mahalli mütevelli heyetlerince hazırlanacak mazbatalara göre tespit ve tasdik olunur. Taşradaki kiliseler, kiliseler çevresinden seçilecek delegelerin İstanbul’da mukim kimseler arasından da gösterilmesi mümkündür.

Madde 11- Seçmen olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak lazımdır;

a) Ermeni Kilisesinin ve aynı bölge cemaatine mensup olmak

b) Nüfus hüviyet cüzdanına göre 21 yaşını ikmal etmiş bulunmak (Mutafyan Patrik 1998 seçimlerde yaş sınırının 18 olmasını istenmişti)

c) Oyunu kullandığı sırada hüviyetini nüfus cüzdanı ile tevsik etmek

d) Mahkumiyet ve amme hizmetinden memnuiyet gibi, seçime iştirak için kanuni manileri olmamak.

Madde 12 -Her seçmen oyunu yalnız kendi ikametgah seçim bölgesinde ve bizzat kullanır. Okur-yazar olmayanlar ile amalar oy pusulalarını yine bizzat kendi elleriyle oy sandığına atmak şart ile itimat ettikleri bir kimseye doldurtabilirler.

Madde 13- Seçim, seçmen kütüğünün kaç varaktan ibaret ve ne kadar seçmenin isimlerini muhtevi olduğu ve oylamada kullanılacak oy sandığının boş olduğu seçim komisyonu tarafından alenen tespit ve bu husus seçim mazbatasında derç edilerek imzalandıktan sonra, saat tam 09.00’da oy sandığının mühürlenerek cemaatin oylarına arz edilmesi ile başlar ve saat 17.00’ye kadar devam eder. Saat 17.00’de sandık başında oylarını kullanmak üzere sıra bekleyenleri oyları da kabul edildikten sonra, oy sandığı, hazır bulunanların huzurunda sandık mührünün seçim komisyonu başkanı tarafından fekkedilmesi suretiyle, açılır. Evvela oy sandığından çıkan oy zarflar adeti seçmen kütüğündeki oy kullananların imzaları adeti ile karşılaştırılır, sonra da oy zarfları açılarak tasnife başlanır. Oylama neticesi seçim mazbatasına kaydedilerek mezkûr mazbata komisyon üyeleri ve varsa halktan bir müşahit tarafından imzalanır.

Madde 14- Okunaksız, imzalı ve başkaca işaretler taşıyan oy pusulaları muteber saymaz. İlişik liste mucibinde, bölgeye ayrılan üye âdetinden fazla isimleri muhtevi bulunan oy pusulalarındaki isimlerin sondan itibaren fazla olanları hesaba katılmaz ve muteber sayılmaz.

Madde 15- En fazla oy alan ile müsavi adette oy alanlardan yaşça büyük olanı delege seçilmiş addolunur.

Madde 16- Seçim esnasında namzetlerin isimlerini havi matbu oy pusulaları kullanmak caiz olmakla beraber, seçim komisyonları, seçmenlerin istedikleri biçimde doldurabilmeleri için, boş oy pusulaları da hazırlayacaklardır.

Madde 17- Oturdukları mahallede Ermeni Kilisesi bulunmayan cemaat mensupları oylarını mahallerine en yakın kilisede kullanacaklardır. Ancak, bunların isimlerini daha evvel o kilisenin seçmen kütüğüne kaydettirmeleri icap eder.

Madde 18- Seçim bölgelerinde yapılacak seçim masrafları kadim teamül veçhile kiliseler sandıklarından tesviye olunacaktır.

Madde 19- İlişik listede gösterilen adette patrik seçiminde katılacak olan ruhani delegeler İstanbul’da mevcut ve Ermeni Kilisesine mensup bütün ruhanilerin 09/10/1998 günü Patrikhanede yapacakları toplantıda gizli oyla seçilir.

Madde 20 – 19. madde gereğince seçilecek olan ruhanilerin en az 5 seneden beri ruhaniyet silkine dahil bulunmuş olmaları ve 30 yaşını ikmal etmiş bulunmaları şarttır.

Madde 21- Yeni Patrik yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde cemaatçe ve ruhaniler tarafından seçilen ruhani ve sivil delegeler tarafından aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde seçilir.

Madde 22 -19-uncu maddede 09/10/1998 Cuma günü toplanacağı belirtilen ruhaniler heyeti, patrik seçimine iştirak edecek olan ruhani delegeleri seçtikten sonra, durumları patrik seçilmeye müsait olan ruhanilerin bir listesini de hazırlayarak, patrikhane ruhani meclisinde ve patrik seçimi müteşebbis heyetinde müzakere edilerek bunlar tarafından hazırlanacak olan beş kişilik patrik namzetleri nihai listesinin tanzimine esas olmak üzere, bu listeyi Patrik Vekiline tevdi eder.

Madde 23- Patrik namzedi listesine dahil edilecek ruhanilerin aşağıdaki şartlara haiz olmaları lazımdır:

a) Babadan Türk olmak

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin itimadına mazhar olmak

c) Piskoposluk rütbesine haiz olmak

d) 35 yaşına ikmal etmiş bulunmak

e) Mahkumiyet ve amme hizmetinden memuriyet gibi, seçilmeye mani halleri bulunmamak

f) Patriklik vazifesini layığı ile yapabilecek iktidar ve ehliyette bulunmak

Madde 24- Yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde seçilen ruhani ve sivil delegeler 14/10/1998 günü saat …………… Kumkapı’da Kain Ermeni Patrikhanesi’nin Meryem Ana Kilisesi dahilinde Patrik Vekilinin riyasetinde ve muvakkatten en yaşlı sivil üyenin idaresinde ve en genç üye de sekreter olduğu halde yeni Türkiye-Ermenileri Patriğini seçmek üzere içtima ederek aşağıdaki işleri yaparlar:

a) Üye mevcudunu tespit için yoklama yapılması (Defteri mahsusta delegelerin imzaları alınmak suretiyle icra olunur )

b) Seçim mazbatalarının tetkik komisyonunun kurulması (seçim bölgelerinden gelen mazbataları tetkik etmek ve bunlara dair bir rapor hazırlamakla görevli olan mezkur komisyon 1’i ruhani ve 9’u sivil 10 delegeden müteşekkil olacaktır)

c)Müzakeratı idare etmek üzere, bir başkan, iki başkan vekili ve iki sekreter seçilmesi

d) Dokuz üyeden müteşekkil Ermeni Patrikliği yeni ruhani meclisin seçilmesi. (Bu sayı son seçimde 10 olmuştu ama yedek üye konulmamıştı.)

e) İş bu maddenin (b) fıkrasında yazılı seçim mazbatalarını tetkik komisyonunca mazbatalara dair verilecek olan raporun müzakeresi ve seçilmelerinde bir yolsuzluk görülmediği takdirde, delegelerin delegelik sıfatlarını tasdiki zımnında karar verilmesi

f) Yeni Türkiye Ermenileri Patriğinin seçilmesi.

Madde 25- Yeni seçilecek Patrik 22. madde gereğince hazırlanan 5 kişilik namzet listesine dahil ruhaniler arasından seçilir. Delegeler bu liste dışında kalan ruhanilere de oy vermekte serbest olmakla beraber, namzet listesi haricinde kendilerine oy verilecek ruhanilerin 22. madde gereğince ruhaniler heyeti tarafından hazırlanmış olan ilk listeye dahil bulunmuş olmaları şarttır.

Madde 26- Patrik seçimi de gizli oy ve açık tasnif usulüne göre yapılır. Oylamada ve oy tasnifinde delegelerden 4’ü ruhani ve 4’ü sivillerden olmak üzere 8 kişi müşahit sıfatı ile sandık başında bulunurlar. Delegeler oylarını bizzat kullanırlar. Oy tasnifi, oyların yüksek sesle okunması suretiyle yapılır.

Madde 27- Oyların ekseriyetini kazanan namzet Türkiye Ermenileri Patriği adı ve ilan olunur.

Madde 28- Yukarıdaki maddelerde gösterilen şekilde yeni Patrik intihap edildikten sonra, başkanlık tarafından iki nüsha olarak hazırlanarak imza tasdik edilecek olan Patrik seçimi mazbatası Patrik Vekiline tevdi edilince, toplantı halinde bulunan ruhani ve sivil delegelerin vazifesi sona erer.

Madde 29- Seçim mazbatasının nüshaları kendisine tevdi edilecek olan Patrik Vekili seçimin neticesini hükümete arz ederek, Kisve Kanunu gereğince, yeni seçilen Patriğe mabet dışında ruhani kisve giyebilmesi için izin ister.

Madde 30- Yeni Patriğe patriklik asasının tevdi ve yemin merasimi patrikhanece tespit edilecek bir gün ve saatte yeni Kumkapı’daki Meryem Ana Kilisesi’nde icra olunur. Yeni Patrik tespit edilecek gün ve saatte yapılacak ayin esnasında, kilise mihrabının önünde şu şekilde yemin eder: ”VAZİFEMİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA, NİZAMLARINA VE ÖRF VE ADETLERİMİZE UYGUN OLARAK İFA EDECEĞİME, CEMAATİMİZE AİT DİNİ, HAYRİ VE İÇTİMAİ MÜESSESELERİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUYACAĞIMA, DİNDAŞLARIMA HAK, HAKİKAT VE FAZİLET YOLUNDA REHBER OLACAĞIMA VE BU YOLDAN SADAKATLE HİZMET EDECEĞİME HUZURU İLAHİDE SÖZ VERİRİM.”

Bundan sonra Patrik Vekili tarafından yeni Patriğe patriklik asası tevdi ve kendisi tebrik olunur.

