GİRESUN’DAKİ SAAT KULESİ’NİN YIKIM KARARINA TEPKİ

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Chp Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediyesi’nin CHP’li önceki dönem Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde yapılan saat kulesini yıkım kararına tepki gösterdi. Milletvekili Tığlı taptığı açıklamasında; “31 Mart’ta yapılan seçimlerde 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanı seçilen Aytekin Şenlikoğlu’nun, Giresun’un bir önceki Belediye Başkanı Kerim Aksu döneminde yapılan Saat Kulesini yıkma kararı, seçimlerden önce meydanlarda söylediği “yıkmaya değil, yapmaya geliyoruz” sözü ile hiç alakalı olmasa da söyleminde ne kadar samimi olduğunu gözler önüne sermiştir” dedi.

Son iki dönem Giresun Belediye Başkanı olarak birbirinden değerli ve kıymetli çalışmalara imza atan Kerim Aksu’nun yaptıklarını yıkmak ne belediyecilik anlayışına, ne kent estetiğine ne de tarih bilincine uygun değildir” diyen Milletvekili Tığlı açıklamasına şöyle devam etti: “ Aslında AKP’li Şenlikoğlu’nun göreve gelir gelmez, Kerim Aksu döneminde yapılan hizmetleri yıkmak amaçlı bir tutum sergilemesi fazlaca düşündürücüdür.

Meydanlarda Giresun için açıkladığı MEGA projeleri yapmasını sabırsızlıkla beklediğimiz Şenlikoğlu, Giresun’a yapılmış bir eseri neden yıkma gereği duymuştur? Sokaktaki vatandaştan gelen talebi dikkate alarak bu yıkım kararını aldığını ifade eden AKP’li Belediye Başkanı ve partisi ne zamandan beri halktan gelen talepleri dikkate almaya başlamıştır? Ayrıca, herhangi bir anket mi yapmıştır da çoğunluğun kararının bu yönde olduğu kanısına varmıştır.

Üstelik Sayın Şenlikoğlu, insanların aklı ile alay edercesine Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün kararı olduğunu dile getiriyor. Allah aşkına saat kulesi bir tarihi eser midir de anıtlar kurulu karar veriyor yoksa Anıtlar Kurulu Ankara’dan aldığı emirleri mi uyguluyor.”

“Madem şanlı tarih diyerek yapılan eserleri yıkıyorsunuz, o zaman “hem Giresun’un hem de ülkemizin şanlı tarihinde yer alan önemli isimlerinden birisi olan Osman Ağamızın iade-i itibarı ile ilgili partinizin ne gibi çalışmaları var?” diye de soran Tığlı açıklamasını şöyle tamamladı:

“Kerim Aksu’nun şehre kazandırdığı daha ne kadar esere düşmansınız bunu da açıklayın. Kaptan Yorgi’den kalan koruduğumuz diğer eserlere de aynı kini duyuyor musunuz? Onları da yıkacak mısınız?

Osmanlıdan Cumhuriyete ve bu günlere biz bu kente hangi eser hangi hizmet sunulmuşsa baş tacı yaptık, kim yaptı, etnik kökeni neydi bakmadık, siz ise kilisede papaz cami de imam olmaya kalktınız. Daha dün hepiniz oradaydınız; merhum Ali Şükrü Bey’in mezarında dua ederken eli kanlı katil Osman Ağa diyenlere en başınızdakilere yapma diyemediniz başınızı eğdiniz, daha geçtiğimiz yıl Bafra da kilise de Topal Osman’ın katlettiği akrabalarıma dua ediyorum diyen Bartholomeos’a ses çıkarmaz itiraz etmezken, 23 haziran seçimleri aynı Bartholemeos’u ziyaret eden İstanbul adayınıza bunu hatırlatmadınız Giresunlu görmez sandınız. Sizin fotoğrafınızı gördük biz hala farkına varmadınız. Sizin ne tarihinize saygınız var ne Osman Ağa’ya sevginiz, siz oy için camiyi de kiliseyi de tarihi de suistimal edecek bir anlayışa sahipsiniz.”

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