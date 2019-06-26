Flaş iddia! Ermeni Aron yeni Parti’nin kurucusu oluyor

Bir süredir parti kurma çalışmaları yapan 11 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başkanlığına Ali Babacan’ı getireceği yeni partinin ekonomisini de Ermeni asıllı ekonomist Aron Acemoğlu’na teslim edeceği iddia edildi. AKP içinden yeni bir parti kurmak için çalışma yürüten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tanınmış ekonomist Daron Acemoğlu’nu da partinin kurucusu yapmak istiyor. GÜL ÖDÜL VERMİŞTİ Daron Acemoğlu’na Cumhurbaşkanlığı döneminde ödül veren Gül, yeni partinin de ‘ekonomik’ konularında öne çıkmasını istiyor ve ekonomiyi Ermeni asıllı Aron Acemoğlu’na teslim edecek. 2013 yılında Gül Cumhurbaşkanı iken Acemoğlu’na Kültür ve Sanat Ödülü verildi. Ödülü Gül’ün elinden alan Acemoğlu, “Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 Ekonomist” arasında gösteriliyor. Yeni kurulacak parti çalışmaları Ali Babacan önderliğinde yürütülüyor. Parti çalışmasının arkasında ise, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Haşim Kılıç, Sadullah Ergin, Beşir Atalay, Fehmi Koru gibi isimler bulunuyor. Özellikle yeni isimlerin parti kurucusu olması için çalışma yürütülüyor. Abdullah Gül’ün yeni kuracağı partiye kurucu olarak almak istediği Aron Acemoğlu Ermeni kökenli bir aileden geliyor. Aron Acemoğlu aynı zamanda eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar’ın kızı ile evli. Özdağlar Turgut Özal zamanında Bakanlık yapmıştı. siyasetcafe.com https://www.siyasetcafe.com/flas-iddia-ermeni-aron-yeni-partinin-kurucusu-oluyor-52583h.htm