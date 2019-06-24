Ermenista’ın Tahran Büyükelçisi: Ermenistan İran’ı destekliyor

Ermenistan’ın Tahran Büyükelçisi Artaşes Tumanyan, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlara rağmen, Ermenistan Cumhuriyeti’nin dost komşu İran’la işbirliği yapmaya devam ettiğini belirtti.

İran IRNA ajansının haberine göre Büyükelçi Tumanyan “İran’ın benzeri görülmemiş yaptırımlarla karşı karşıya olduğunu iyi biliyoruz. Ermenistan’da bu konuda İran’ı anlıyor ve destekliyor” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ve İran arasındaki iyi ilişkilere dikkat çeken Tumanyan ikili ilişkilerin daha da gelişmesinin büyük perspektife sahip olmasını vurguladı.

Haberde, Pazar günü Büyükelçi Tumanyan’ın Qazvin eyaletinin Alborz kasabasındaki fabrikalarını ziyaret ettiğini da yazıldı.

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