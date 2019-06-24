Azize Nune ve Azize Mane’yi Anma Günü

25 Haziran Salı günü Ermeni Kilisesi Azize Nune ve Azize Mane’yi anacak.

Nune ve Mane, Azize Hripsime ve arkadaşlarının oluşturduğu, batıdan gelen 70 kişilik bir rahibeler topluluğunun üyesiydiler.

Azize Nune, ruhani çağrısına uyarak Gürcistan’a gider, yaşam örneği ve dualarıyla birçok kişiyi ve Kraliçe Nana’yı hastalığından iyileştirir.Kral Mihran’ı ise bir av sırasında ölümden kurtararak tüm ülkenin Hristiyanlığı seçmesine vesile olur.

Azize Mane ise arkadaşlarından ayrılarak Yegeğyats bölgesine (Erzincan) gider. Sebuh Dağı’nda (Keşiş Dağı) bir mağara bularak burada inzivaya çekilir. Dua, oruç ve sebatla Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşam sürmeye başlar.

Yıllar sonra, yaşamının son günlerini inzivada geçirmek isteyen Aziz Krikor Lusavoriç, Sebuh Dağı’na gelerek bu mağarayı bulur. Mağaraya yaklaşırken bir içerden Mane’nin sesi duyulur: “Krikor, şimdi yaklaşma. Üç gün sonra gel”. Üç gün sonra gelen Aziz Krikor, Azize’nin cansız bedenini bulur ve dualarla onu oraya toprağa verir. Daha sonra bu mağarayı kendisi için inziva yeri olarak seçer. Mağaraya “Mane’nin mağarası” adı verilir.

31.5.2005 Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi

Kaynak: Lraper (31 Mayıs 2005 Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Mesrop Badriark vaazından alıntı)

Derleyen: Anuş Karmen Sar

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