‘Tarihi Rum okulunu kente kazandıralım’

İZMİR’in tarihi semti Basmane’de, 19’uncu yüzyılda yapılan Saint Jean Theologos Kız Rum Mektebi, bahçe kapısı ve merdiven demirine kadar, hurdacılar tarafından talan edildi. Önlem alınmasını isteyen vatandaş, binayı madde bağımlılarının da kullandığını iddi etti. Binanın, bir süre Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet verdiğini belirten araştırmacı yazar Orhan Beşikçi, “Daha önce bir bekçi vardı. Bekçinin binadan uzaklaşması ile birlikte, burası sahipsiz kaldı. Bina döşemeleri ahşap. Her an başına daha tehlikeli işler gelebilir. O nedenle binanın biran önce koruma altına alınmasını istiyoruz” dedi. l UMUT KARAKOYUN DHA

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