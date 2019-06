Topal Osman ve Hıristiyanların Giresun’un Ticari Yaşamında Yok Edilmesi

Kulak Kaya, Zarifi (L.)et lPisani [dis](G. C.), işletmeci; Moïssiadès (C.), müdür.

Spatopoulos (Georges V.) et Fils.

Sigorta Aachen et Munich, incend., Hochstrasser et Cie, agents. Société Cie d’assur. ottomane, Pisani[dis] (Alexandre C.), agent. Alliance de Gènes, vie, Khidichian (H. K.), agent, Anatolie d’Athènes, vie, Pisani [dis](Charles A.), agent. British-America, Politès (Dem), agent. Commercial Union, inc.,Cacoulidès (Const.), agent. Consortium (The), Cacoulidès (Const), ag. Continentale, marit., Khidichian (M.) Fils, agent. Dacia Romnnia et Nationale Prussianne, Sourmelis (J. J.), agent. Kihnili d’Athéné, inc. et vie, Sourmélis(J. J.), agent. Fédérale, marit. Cacoulidès (C. N.), agent. Francfortoise, marit, Cacoulidès (C. N.), agent. General, inc., G. P. Mavridès, agent. Gresham, vie, Papadopoulo (N.) Foires, agent. Guardian, inc., Papadopoulo (N.) Frères, agent. Internationale, marit., Cacoulidès (C. N.), agent. Internationale Belge, maritime, Badlian (Vahan), agent. La Constancia, marit., Pisani[dis](Charles A.), agent. Lancashirt et Cheshire, inc. et marit., Khidichian (M.) Fils, agent. Devamı yanda…