24 Nisan Ermeni soykırımı iftirasına karşı 21 Nisan hareketi başlatıldı

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

24 Nisan Ermeni soykırımı iftirasına karşı 21 Nisan hareketi başlatıldı. Açıklamayı Talat Paşa Komitesi Başkanı emekli Tümgeneral Ali Erdinç yaptı. 15 Nisan 1915’de başlayan olaylarla Balkanlar, Anadolu ve Kafkasya’da Türklere karşı soykırım uygulandığını söyleyen Erdinç “21 Nisan soykırımı anma günü olarak ilan edilsin” dedi. Konuya ilişkin imza kampanyası başlattıklarını belirten Erdinç bu kapsamda Ankara’da bir anıt inşa edilmesini de istedi.



https://www.sporfair.com/yurt-haberleri/24-nisan-ermeni-soykirimi-iftirasina-karsi-21-nisan-hareketi-baslatildi/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...