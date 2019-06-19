Suriye’den dönen IŞİD’liler İsveç’te öğretmenlik yapıyor!

Murat KUSEYRİ

Stockholm

IŞİD’in Suriye’deki saflarında yer alan ve savaşan dört kişinin İsveç’e döndükten sonra Göteborg kentindeki bir okulda öğretmen olarak görev yaptıkları belirlendi.

Cihatçıların faaliyetlerini araştırmak için çalışma yürüten Doku adlı internet sitesi, İsveç’in ikinci büyük gazetesi Expressen’le birlikte Suriye’den dönen IŞİD’lilerden dördünün Göteborg’de kurulu Vetenskapsskolan’da (Bilim Okulu) öğretmenlik yaptıklarını açığa çıkardı.

Buna göre, öğretmenlik yapan 33 yaşındaki bir kadın, 2013 yılında çocuklarıyla birlikte Suriye’ye giderek Çeyş El Mücahidin, daha sonra da IŞİD’e katıldı. Kadının eşi Hasan Al-Mandlawi, Halep’te iki kişinin boğazını keserek öldürme suçundan 2017 yılında İsveç’te ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2015 yılında Suriye’ye IŞİD’ın kontrolündeki bölgeye giden ve orada çalışmalar yürüten 60 yaşındaki bir kadın da, dönüşünde aynı okulda öğretmen olarak işe başladı. Ayrıca belediyeye ait bir ana okulunda da görev yaptı.

32 yaşındaki bir başkası da IŞİD saflarına katıldı. Döndükten sonra IŞİD’in hakimiyetinin sürdüğü yerlerde “insani yardım” çalışmalarına katıldığını iddia etti. Okulda görev yapan 29 yaşındaki 4. kişi, 2012-2014 yılları arasında Suriye’de olduğunu kabul etmekle birlikte “terör eylemlerine katılmadığını” iddia etti.

Bu dört kişi hâlâ okulda görev yapmayı sürdürüyor.

Bu 4 kişinin yanı sıra cihatçılarla ilişkide olduğu iddia edilen 7 kişinin daha okulda çalıştığı belirlendi. İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) 7 kişiden üçünün şiddeti savunan cihatçı gruplarla ilişkide olmasından, IŞİD’e para toplama ve insan kazandırma gibi çalışmalar yapmalarından şüpheleniyor.

Okulda öğretmen olarak görev yapan 27 yaşındaki bir kişinin sosyal medya hesabından aşırı dinci ve Yahudi karşıtı mesajlar verdiği ve IŞİD bayraklarını yayımladığı belirlendi.

Bilim Okulu’nun Müdürü Sven-Erik Berg, ortaya çıkan bu gerçeklere rağmen “Bizim temel değerlerimiz var. Buna uymayanlar bu okulda çalışamazlar” diyerek okulda cihatçıların çalıştırılmadığını iddia etti.

Çoğunluğu Somali ve Arap ülkelerinden gelen 350 çocuğun eğitim gördüğü okulun müdürü Abdel-Nasser El Nadi, 15 Mayıs günü ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğu suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İsveç Güvenlik Polisi, El Nadi’nin sınır dışı edilmesini istiyor. 2017 yılında da okulun muhasebecisi IŞİD çetelerine maddi yardımda bulunmayı teşvik ettiği için ceza almıştı.

Yapılan şikayetler üzerine incelemeler yapan Okul Müfettişliği, okulda ehli olmayan öğretmenlerin çalıştırıldığını, öğrencilere sadece Selefi inancın öğretildiğini, kız ve erkek çocuklarının farklı sınıflarda okutulduğunu ve birbirleriyle oynamalarına izin verilmediğini belirlemişti.

Bilim Okulu 2013 yılından bu yana devletten 223,7 milyon kron yardım aldı. Liberal Parti Milletvekili ve Eğitim Politikası Sözcüsü Roger Haddad, okulun eğitim verme izninin derhal iptal edilmesini ve okulun kapatılmasını istedi.

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