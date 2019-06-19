CDU, Hamburg’da İslami kuruluşlar ile imzalanan sözleşmenin…

CDU Hamburg parti kurultayında ‘Müslümanlara Hak Eşitliği Anlaşması’nın feshedilmesi gerektiği oy çokluğuyla onaylandı.

Süheyla KAPLAN

Alman Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Hamburg parti kurultayında Almanya”da ilk kez Hamburg senatosu ile İslam Şurası, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve İslam Kültür Merkezleri Birliği (VIKZ) arasında imzalanan “Müslümanlara Hak Eşitliği Anlaşması”nın feshedilmesi gerektiği oy çokluğuyla onaylandı.

Alman Haber Ajansı’na göre (DPA) dün gerçekleştirilen CDU parti kongresinde uzun bir tartışmadan sonra İslam Toplulukları ile Hamburg eyalet yönetimi arasında imzalanan sözleşmenin sona erdirilmesi gerektiği oy çokluğuyla kabul edildi. Alevi kuruluşlar ile imzalanan sözleşmeye ise devam edilecek.

CDU Kadın Birliği Temsilcisi Jessica Hallermeyer, parti kurultayında yaptığı konuşmada söz konusu kuruluşların geçmişte, entegrasyonu teşvik etmeye ve liberal, demokratik anayasa değerlerine saygı göstermeye istekli olmadıklarını ileri sürdü. DITIB basta olmak üzere bu kuruluşların Almanya’daki Müslümanları etkilemek için yabancı hükümetlerin etkisi altında faaliyetler yürüttüğüne işaret eden Hallermeyer “Milliyetçiliğin yayılması, Hristiyanlara, Yahudilere ve ateistlere karşı kışkırtma ile bu insanların entegrasyonu teşvik edilmiştir” dedi.

CDU Kiliseler, Dini Cemaatler İçişleri Komisyonu’ndan sorumlu üyesi ve Federal Milletvekili Christoph de Vries “Eğer milliyetçi ve İslamcılar yurtdışından geliyorsa onları mahkemelere atamazsınız ancak onlara sınırlarını göstermelisiniz” dedi. Vries ayrıca DİTİB’in Türkiye”deki anayasa referandumunda Almanya”daki Türkiyeli seçmenler üzerinde doğrudan Ankara’nın etkisi altında çalışmalar yürüttüğünü öne sürdü.

CDU Dini Politikalardan sorumlu üyesi ve Hamburg eyaleti milletvekili Dietrich Wersich ise Hamburg Nord bölgesinde DİTİB içindeki yöneticilerin liberal olduğunu belirterek, Müslüman kuruluşlar ile sözleşmenin feshedilmesinden ziyade onların uyarılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

DİTİB’İN ANKARA İLE DOĞRUDAN BAĞLANTISI VAR

CDU’lu politikacı ve ayni zamanda Almanya Kürt Toplumu Başkanı olan Ali Ertan Toprak ise dün parti kurultayında yaptığı konuşmada DİTİB’in Ankara ile doğrudan bağlı olduğu müddetçe Müslümanlar ile devlet anlaşmasına devam edilmesinin çelişkili olduğunu belirtti.

DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE SİYASAL İSLAMIN DESTEKLENMESİ SÖZKONUSU OLAMAZ

Toprak “DİTİB basta olmak üzere diğer Müslüman kuruluşlara Almanya”da yeteri tolerans tanınmıştır. Ancak bu kuruluşlar Müslümanların Almanya”da entegrasyonu için çaba göstermedi. Bu kuruluşlar siyasal İslami desteklemektedir. Demokratik bir ülkede siyasi İslam’ın desteklenmesi söz konusu olamaz. Eğer CDU iktidara gelirse Hamburg eyaletinde devlet anlaşması feshedilecek. Aleviler ile imzalanan anlaşmaya ise devam edilecek” dedi.

“DİTİB ERDOĞAN’IN DOĞRUDAN GÜDÜMÜNDEDİR”

DİTİB’in doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisi altında çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Toprak “Ankara tarafından doğrudan yönlendirmen bir kuruluş Almanya’da muhatap alınmamalı. DİTİB içerisinde bazı liberal isimler olabilir. Ancak DITIB üyesi olduğu müddetçe onların da nötral politika izlemeleri doğru değildir” şeklinde konuştu.

CDU içerisinde aktif Türkiye kökenli “Bedo” lakaplı Bülent Kayaturan ise parti kurultayında DİTİB ile senato arasında imzalanman sözleşmesinin devam etmesi gerektiği yönünde görüş bilirdi.

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