Tahran’da Ermeni Soykırımı konulu yeni bir kitap yayımlandı

Kafkasya ve Türkiye üzerine araştırmalar yapan uzman Isak Yunanesyan’ın derlediği makalelerden oluşan bir kitap Tahran’da basıldı. Kitapta ABD’in, Ermeni Soykırımı’yla ilgili olarak yürüttüğü politika konusu mercek altına alınmaktadır. Kitapta, Ermeni Soykırımı yıllarında ABD elçi ve konsoloslarının, Amerika Dışişleri Bakanlığı’na ve Amerikan basınına yolladıkları telgraf ve raporları da yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı arşivlerinde korunan bu belgeler Birinci Dünya Savaşı yıllarında işlenen Ermeni Jenosidi’ne dair önemli kanıtlar içermektedir. Derlemede Amerika’nın New Haven kentindeki Yale Űniversitesi bir profesörünün makalelerine ve Isak Yunanesyan’ın iki makalesine de yer verildi.

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