‘Saklı Haç yüzleşmedir’

Yönetmenliğini Altan Sancar ve Serhat Temel’in üstlendiği 1915 Ermeni Soykırımı’nı konu alan “Saklı Haç” adlı belgesel filminin galası, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi sinema salonunda yapıldı. Yüzlerce izleyicinin katıldığı galada, sanatçılar Zilan Tigris, Istepan Epremyana ve Sasa Serap Kurmaci, Zazaki, Türkçe ve Ermenice şarkılar söyledi. Belgeselin gösteriminin ardından yönetmenler Altan Sancar ve Serhat Temel konuşma yaptı. İlk olarak konuşan Temel, “Belgesele konu olan hikâye çocukluğumuzun hikâyesiydi. Bu çalışmamızla birlikte kendi ayıbımızla, gerçekleri görmezden gelişimizle karşılaştık. Biz biliyoruz ki özür dilemek meselenin sadece yüzeysel bir biçimde üzerini örtmektir. Eğer gerçekten bir hata varsa bununla yüzleşmek gerekiyor. Bu belgesel bizim için bir yüzleşmedir, bir öz eleştiridir. Umarız bu toplumsal bir yüzleşmeye vesile olur” ifadelerini kullandı.

1915’in gerçekliği

Kendisinin de Müslümanlaştırılmış Ermeni torunu olduğunu dile getiren Altan Sancar da, “Bu gerçeğin altında eziliriz veya ezilmeyiz bu hiç önemli değil; ama bu ayıbın bu zamana kadar gelmesinde bizim ne kadar payımız var, bunu görmek zorundayız. Bu topraklardaki son yüzyılın bütün kötülükleri 1915’te başladı. Ermenilerin katledilme politikalarıyla başladı her şey. Tutuklu siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in de sürekli dediği gibi, biz o Ermeni’yi dövdürtmeyecektik. Biz o Ermeni’yi dövdürtmemiş olsaydık baskı altında bir demokrasi mücadelesi vermek zorunda kalmayacaktık. Türkiye’nin içerisinde geçtiği bu dönemin temelleri belki de 1915 yılında atıldı. 1915’in gerçekliğiyle yüzleşebilirsek ancak o zaman bir şeyler değişecek” dedi.

DİYARBAKIR

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