Azerbaycan’lılar Ukrayna’da 18 yaşındaki Ermeni öğrenciyi pencereden attı

Ukrayna’nın Harkov Beden eğitimi Devlet Üniversitesi’nde öğrenci olan Ermeni Artur Martirosyan öğrenci yurdunda meydana gelen olaydan sonra hastaneye kaldırıldı.

18 yaşında olan Artur öğrenci yurdunda aynı odada Azerbaycan’lı bir öğrenciyle birlikte kalıyordu. Azerbaycanlı oda arkadaşı başka Azerbaycanlı arkadaşlarını da çağırıp piknkik düzenlemiş. Piknik sırasında Artur birden kendini kötü hissetmeye başlıyor ve odasına çıkıyor.

Arkasından Azerbaycanlı öğrenciler onun kendini nasıl hissettiğini öğrenmek bahanesiyle onun odasına giriyor ve odaya çantalar kimlikler yerleştiriyor. Ermeni öğrenci kendisine karşı tuzak kurduklarını ve yanına muhtemelen uyuşturucu atmak istediklerini anlıyor fakat hiç bir şey anlamadığını gösteriyor.

Azerbaycanlı öğrenciler uzaklaşınca Artur kapıyı kitliyor ve onların yerleştirdiği eşyaları pencereden atıyor. Bunu farkedince Azerbaycanlı öğrenciler geri geliyor kapıyı kırıyor ve Artur’u dövmeye başlıyorlar. Artur pencereye yaklaşıp yardım istemek için bağırmaya başlıyor. O sırada da onu pencereden atıyorlar.

6’ncı kattan düştükten sonra mucizeyle hayatta kalan Artur sürünerek yakındaki otoprka doğru haraket ediyor. Oradaki bekçi hemen polisi arıyor.

Artur’un babası Sergo Martirosyan verdiği ifadede Azerbaycanlı öğrencilerin onların zengin olduğunu bildiği için tuzak kurup onlardan para koparma niyetinde olduklarını dile getirdi.

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