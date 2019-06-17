Ermenistan, nükleer ve radyasyon güvenliği ile ilgili normatif yasal çerçeveyi güçlendirmiştir

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı uzmanları, Ermenistan’ın nükleer ve radyasyon güvenliğindeki düzenleyici çerçeveyi güçlendirdiğini belirtti.

Bu bilgi, IRRS ön misyonu sırasında yapılan öneri ve tavsiyelerin 2015 yılına kadar uygulanmasını gözlemleyen Yasal Gözden Geçirme Revizyon Hizmeti ekibinin yedi günlük misyonunun sonuçlarının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın internet sitesinde sunulmuştur.

Misyon, Ermeni hükümetinin talebi üzerine geçirildi ve Ermeni Atom Ajansı (ANRA) tarafından düzenlendi.

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