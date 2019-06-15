Kürt yazarlardan İzmir’deki festivale tepki

Kürt yazarlar Şeyhmus Diken ve Lal Laleş bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’ne Kürt, Ermeni, Süryani ve Rum edebiyatçıların davet edilememesine tepki gösterdi. Türkiye Yazarlar Sendikası da açıklamasında festival yöneticilerini kınadı.

Diken ve Laleş’in hazırladığı yazılı açıklamada “Dokuz gün süreyle üstelik İtalya, Macaristan ve Arap dünyasından uluslararası katılımın da söz konusu olduğu festival konukları arasında bir tek Kürtçe, Ermenice, Süryanice, Rumca edebiyat yapan edebiyatçının davet edilmemiş olması festivale gölge düşürmüştür.” denildi.

Festivalin onur konuğu Murathan Mungan’a ve yazar örgütlerine seslenilen açıklamada “Öncelikle Festivalin onur konuğu olan; hakkaniyetine, vicdanına ve edebiyat onuruna her daim güvendiğimiz Murathan Mungan’ın bu eksikliğe işaret ederek yapılan yanlışın altını gür sesiyle çizeceğine yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede yazar örgütlerinin de; Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN, ÇEVBİR ve kültür kurumlarının adalet duygusunu yitirmemiş yönetimleri ve aktivistlerine bu konuda tutum almaları yönünde çağrıda bulunmanın entelektüel sorumluluğumuz gereği olduğu noktasında kararlıyız” denildi.

TYS: FESTİVAL YÖNETİCİLERİNİ KINIYORUZ

Türkiye Yazarlar Sendikası da yaptığı açıklamada estivale tepki gösterdi. açıklama şu şekilde:

“Yapılan uluslararası bir edebiyat festivalinde Türkiye coğrafyasında konuşulan Kürtçe, Rumca, Ermenice, Süryanice, Lazca, Çerkesce dillerinde yazanlara yer verilmemesini; aynı zamanda Türkçe yazan Kürt, Rum, Süryani, Ermeni, Çerkes kökenli yazarların uluslararası bir festivale çağrılmamış olmalarını; Türkiye Yazarlar Sendikası olarak edebiyatların birbirini tanıyarak bütünleşmesi, yazarların baskılara, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkarak birleşmesi adına eleştiriyor bu yıl 4. kez düzenleyen İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali yöneticilerini bu eksikliklerinden dolayı kınıyoruz.” (KÜLTÜR SERVİSİ)

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