Türkiye’nin ilk Ermenice-Türkçe televizyon kanalı yayın hayatına başladı

İSTANBUL (AA) – MURAT PAKSOY – Gazeteci Aram Kuran tarafından Ermenice’de ışık anlamına gelen “Luys” ismiyle kurulan “Luys TV”, Türkiye’de Ermenice ve Türkçe yayın yapan ilk televizyon kanalı olarak yayın hayatına başladı.

Luys TV Genel Yayın Yönetmeni Aram Kuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce bu televizyon kanalını kurmak için yola çıktıklarını söyledi.

Kanalı kurarken birçok meşakkatli yoldan geçtiklerini anlatan Kuran, bu yollardan geçerken de en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini ve bunun için de kendisine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Kuran, 6 Ocak 2019’da internet üzerinden Noel ayinlerini vererek yayın hayatına başladıklarını belirterek, “Yayına başladıktan sonra geri dönüşlere baktığımızda inanılmaz bir izlenme söz konusuydu. Bu da heyecanımızı ikiye katladı. Şu anda her cuma akşamı Türkiye’de ilk defa Batı Ermenicesi ile haberlerimizi veriyoruz. Haftanın iki günü mutlaka canlı yayınlarımız oluyor.” diye konuştu.

Geçen hafta Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfının 187’nci yılını kutladıklarını dile getiren Kuran, bu kutlamanın tamamını da canlı yayında verdiklerini aktardı.

Kuran, yaptıkları yayınların izlenme oranlarına baktıklarında böyle bir ihtiyacın var olduğunu gözlemlediklerini ifade ederek, “Bu yüzden çok mutluyum. Ekibime, ülkeme teşekkür ediyorum. Bilhassa yurt dışında bizi seyreden Ermeni yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle yurt dışından yayınlarımızı izleyenler çok mutlu oluyorlar. Bizim aracılığımızla özlem gideriyorlar. Mesela Adalar’dan haberler yapıyoruz. Onlar, bunları izlediklerinde buradaki atmosferi görüp bir nebze de olsa özlem gideriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Haberlerimizi de Anadolu Ajansından alıp Ermenice’ye çevirerek izleyicilerimize aktarıyoruz.” şeklinde konuştu.

– “Yüzde 70 Ermenice, yüzde 30 Türkçe yayın”

Ulusal kanallarda verilen bütün güncel haberleri Ermenice’ye çevirerek haftanın panoraması şeklinde cuma akşamları saat 20.00’de ana haber bülteni olarak yayınladıklarını belirten Kuran, ilerleyen dönemde günlük haber yayını yapmayı da düşündüklerini söyledi.

TRT’nin de kendilerine arşiv desteği verdiğini dile getiren Kuran, azınlıklarla alakalı belgeselleri kullanımlarına sunan TRT’ye de teşekkür etti.

Kuran, kanallarında “özel gündem” ismi altında Ermeni toplumunun en önemli konularını objektif olarak konuklarla konuştuklarını anlatarak, bunun dışında müzik programları, tiyatro gibi kültür sanat ağırlıklı programlarla çocuklar için çizgi filmler yayınladıklarını kaydetti.

Kanallarında Batı Ermenicesini öne çıkartarak yayın yaptıklarını dile getiren Kuran, programlarının yüzde 70’inin Ermenice, yüzde 30’unun da Türkçe olduğunu belirtti.

Aram Kuran, 21 kişilik bir kadroyla yayın hayatını sürdürdüklerini anlatarak, kanala verdikleri isim olan “Luys”un Ermenice’de “ışık” anlamına geldiğini ifade etti.

Yayıncılığın babadan kalma bir meslek olduğunu aktaran Kuran, babasının Türkiye’de ilk resimli baskıyı yapan ustalardan biri olduğunu söyledi.

Kuran, Türkiye’deki çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı ve foto muhabirliği yaptığını belirterek, “Luys gazetesini kurmamız, arkasından da Luys TV’yi hayata geçirmemiz bizim için çok önemliydi ve bunları da hayata geçirdiğimiz için mutluyuz.” diye konuştu.

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