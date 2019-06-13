Ragıp Zarakolu – Kürt aydınlanması ve Mezopotamya

Almanya’da Kürt okur kitlesini hedef alan Mezopotamya Yayın ve Dağıtım’da el konan kitapların niteliği bana Kürt aydınlanması açısından da ilginç geldi.
30 yıldır bir Kürt aydınlanması yaşandığından bahsedebiliriz. Bunun kökünde ise 1971 sonrası ülkede yükselen direniş geleneğinin büyük katkısı var.
Bu sadece Kürtlerin kendi dillerini ve kültürlerini geri kazanıp zenginleştirmeleri ile sınırlı değil, çok daha geniş boyutta.
Kürtlerin parçalanmış olmalarının, esas olarak 4 parçada yaşamış olmalarının getirdiği farklı kimliklerle birlikte yaşama zorunluluğu, onları daha geniş bir perspektife sahip olmalarını da getirdi.
Bir Orta Doğu fenomeni olmanın da ötesinde, enternasyonal bir ilginin de merkezi oldular.
Kimliklerin eşitliği ve katılımı, konfederasyon, federasyon, özyönetim, kadının eşit konumlanması gibi geleceğe yönelik fikir üretme yanında, bunun ilk ön deneyimleri de yapılıyor.
Rojava deneyimi 60’larda ya da 70’lerde olsaydı, Latin Amerika gibi bir ilgi odağı olabilirdi.
Ama asıl önemli olan bu deneyimin bütün dünyada solun gerilediği hatta bazı örneklerde çöktüğü bir zaman diliminde yaşanması.
Almanya’da Kürt okur kitlesini hedef alan Mezopotamya Yayın ve Dağıtım’da el konan kitapların niteliği bana Kürt aydınlanması açısından da ilginç geldi.
Yukarıda andığımız süreçte Kürt okur kitlesinin ilgi alanı da sadece Kürt dili ve kültürü ile sınırlı kalmadı. Dünya klasikleri, felsefe metinleri ilgi çekti, kendi tarihleri yanında bölge ve dünya tarihi de ilgi odağı olurken, Türk tarihçiliğinin önce es geçtiği sonra inkâr ettiği soykırım gerçekliği ile 90’lı yıllardan itibaren yüzleşmekten kaçınılmadı.
Bunun yansımasını, Mezapotamya Yayın ve Dağıtımın el konan kitaplar listesinde de görüyoruz.
Aslında Almanya’nın Kürt okur kitlesinin bu geniş yelpazeyi kapsamadığı için hoşnut olması gerekirdi.
Ama ne yazık ki Almanya açısından, Selefilik değil de Kürt aydınlanması bir tehdit imiş!
Louis Althusser Felsefi ve Siyasi Yazılar İthaki Y.
Louis Althusser İki Filozof Machiavelli Feuerbach İthaki Y.
Louis Althusser Machiavelli’nin Yalnızlığı Epos Y.
Louis Aragon Paris Köylüsü Yapı Kredi B.Y.
Karen Armstrong Tanrının Tarihi Ayraç Y.
Jane Austen Gurur ve Önyargı İşbank Y.
Jane Austen Akıl ve Tutku İşbank Y.
Dario Azzelini Emeğin Alternatif Tarihi Amara Y.
Richard Bach Martı Jonathan Livingston Epsileon Y.
Richard Bach Mavi Tüy Epsileon Y.
Michael Bakunin Tanrı ve Devlet Belge Y.
Nanni Balestrini Sandokan Otonom Y.
Honore de Balzac Vadideki Zambak Can Y.
Jairus Banaji Tarih Olarak Teori Dipnot Y.
Harold Barclay Efendisiz Halklar (Bir Anarşi Antolojisi) Sümer Y.
Jack Baynac Lenin’in Fedaisi Kamo Kaldıraç Y.
Simone de Beauvoir Başkalarının Kanı Payel Y.
Simone de Beauvoir Kadın / İkinci Cins Payel Y.
Simone de Beauvoir Konuk Kız Payel Y.
Simone de Beauvoir Koşulların Gücü Payel Y.
Gioconda Belli Portakal Ağacında Oturan Kadın Ceylan Y.
Walter Benjamin Parıltılar Belge Y.
Murray Bookchin Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine Dipnot Y.
Murray Bookchin Fransız devriminden 2. Enternasyonal’e
Murray Bookchin 1905’den 1917’ye
Murray Bookchin Spartakistlerden İspanya İçsvaşına
Murray Bookchin Geleceğin Devrimi (Halk Meclisleri ve Doğrudan Demokrasi)
Murray Bookchin Özgürlüğün Ekolojisi (Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü) Sümer Y.
Murray Bookchin Kentsiz Kentleşme (Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü) Sümer Y.
Murray Bookchin Ekoloji veKomünalizm Sümer Y.
Murray Bookchin Ekolojik Topluma Doğru Ayrıntı Y.
Murray Bookchin Toplumu Yeniden Kurmak Sümer Y.
Murray Bookchin Modern Kriz Sümer Y.
Murray Bookchin Toplumsal Ekolojinin Felsefesi (Diyalektik Doğalcılık Üzerine) Sümer Y.
Brecher/Costello/Smith Aşağıdan Küreselleşme Aram Y.
Charlotte Bronte Jane Eyre Can Y.
Dan Brown Başlangıç Altın Kitaplar Y.
Martin van Bruinessen Kürdolojinin Bahçesinde İletişim Y.
Martin van Bruinessen Türklük, Kürtlük, Alevilik İletişim Y.
Christina Brus Frida Kahlo Everest Y.
Anthony Burgess Mozart ve Deyyuslar İş Bank Y.
Joseph Campbell Batı Mitolojisi (3 kitap)
Joseph Campbell Biyani
Albert Camus Yabancı
Cervantes Don Quijote
Gerard Chaliand Yeni Savaş Sanatı
Henri Charriere Kelebek
Vicken Cheterian Kafkasya’da Savaş ve Barış
Gordon Childe Tarihte Ne Oldu?
Detlev Claussen Son Deha Theodor W. Adorno
William L. Cleveland Modern Orta Doğu Tarihi
Noam Chomsky Kader Üçgeni
Noam Chomsky İmparatorluğa Karşı Durmak
Noam Chomsky Amerikan Müdaheleceliği
Noam Chomsky / Edward Herman Rızanın İmalatı
Pierre Clastres Devlete Karşı Toplum
Paulo Coelho Aldatmak
Paulo Coelho Brida
Paulo Coelho Casus
Paulo Coelho Hac
Paulo Coelho Kazanan Yalnızdır
Paulo Coelho Portobello Cadısı
Paulo Coelho Simyacı
Paulo Coelho Veronika Ölmek İstiyor
Paulo Coelho Zahir
İhsan Colemergi Cembeli / Kure Mire Hekeryan
Andrew Collins Meleklerin Küllerinden
Nikolay Çernişevski Ne Yapmalı? Yar Y.
Jonathan Dawson Ekoköyler (Sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları) Sinek Sekiz Y .
Daniel Defoe Robinson Crusoe
Gilles Deleuze Nietzsche Norgunk Y.
Charles Dickens Oliver Twist
Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi
Josephine Donovan Feminist Teori
Louise Dornemann Klara Zetkin
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Budala
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Ecinniler
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Karamazov Kardeşler
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Ölüler Evinden Hatıralar
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Stepançikovo Köyü
Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Suç ve ceza
Alexander Dumas Üç Silahşör
Umberto Eco Gülün Adı
Umberto Eco Orta Çağ (Katedraller, Şövayeler, Şehirler)
Friedrich Engels İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu
Friedrich Engels Tarihte Zorun Rolü
Friedrich Engels Almanya’da Devrim ve Karşı Devrim
Friedrich Engels Köylü Savaşı
Friedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni
Adam Fawer Empati
Adam Fawer Oz
Adam Fawer Empati
Adam Fawer Oz
Gustav Flaubert Madame Bovary
Michel Foucault Doğruyu Söylemek
Michel Foucault Cinselliğin Tarihi
James G. Frazer Altın Dal/Dinin ve Folklorun Kökleri
Karim Franceschi Heval Marcello
Sigmund Freud Totem ve Tabu
Sigmund Freud Musa ve Tek Tanrıcılık
Erich Fromm Sahip Olmak yada Olmak
Nikki Van Der Gaag Feminizm ve Erkekler
Jostein Gaarder Sofie’nin Dünyası
Eduardo Galeano Ateş Anıları
Eduardo Galeano Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri
Eduardo Galeano Aynalar
Eduardo Galeano Hikaye Avcısı
Eduardo Galeano Kadınlar
Eduardo Galeano Latin Amerika’nın Kesik Damarları
Roger Garaudy İnsanlığın Medeniyet Destanı
David Gaunt Katliamlar, Direniş ve Koruyucular/1. Dünya Savaşında Doğu Anadolu’da Müslüman Hristiyan İlişkileri Belge Y.
Ahmet Gerez Qelinek
A.Gesar Antep’ini Kurtuluşu
Raymond Geus Eleştirel Teori/Habermas ve Frankfurt Okulu
Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları
Andre Gide Kalpazanlar
Charlotte P. Gilman Bizim Ülkemiz
Charlotte P. Gilman Kadınlar Ülkesi
Nikolay Vasileviç Gogol Ölü Canlar
Emma Goldman Dans Etmeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir
İvan A. Gonçarov Oblamov
Lyndall Gorman Virginia Wolf/ Bir Yazarın Yaşamı
C.W. Gortner Kraliçenin Yemini
Antonio Gramsci Modern Prens
A.M. Hamilton Kürdistan’dan Geçen Yol
Knut Hamsun Açlık
Yuval Noah Harari Hayvanlardan Tanrıya Sapiens
Yuval Noah Harari Homo Deus
Thomas Hardy Çılgın kalabalıktan Uzak
Martha Harnacker 21 Yüzyıl Sosyalizmi ve Latin Amerika
David Harvey 17 Çelişki ve Kapitalizmin Sonu
Stephen Hawking Zamanın Kısa Tarihi
Heredotos Tarih
William Rupert Hay Kürdistan’da 2 Yıl (1918-1920)
Hovsep Hayreni Yukarı Fırat Ermenileri, 1915 ve Dersim Belge Y.
Ernest Hemingway Çanlar Kimin İçin Çalıyor?
Ernest Hemingway Silahlara Veda
Hermann Hesse Sidharta
Eric Hobsbawm Devrim Çağı 1789-1848
Eric Hobsbawm İmparatorluk Çağı 1875-1914
Eric Hobsbawm Sermaye Çağı 1848-1875
Eric Hobsbawm Kısa 20. Yy. Tarihi,
Homeros İliada
Homeros Odysseia
Max Horkheimer Akıl Tutulması
Albert Hourani Arap Halkları Tarihi İletişim Y
Leo Hubermann Sosyalizmin Alfabesi
Victor Hugo Bir İdam Mahkumunun Son Günü
Victor Hugo Miroven Hejar
Victor Hugo Notre Dame’ın Kamburu
Victor Hugo Sefiller
Blasco İbanez Mahşerin Dört Atlısı
M.İlin/E.Sigal İnsan Nasıl İnsan Oldu?
Panait İstrati Mihail
Rauda Jamis Frida Kahlo/Aşk ve Acı
Jean Jaures Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi
Franz Kafka Amerika
Franz Kafka Babaya Mektup
Franz Kafka Dava
Franz Kafka Şato
Nicos Kazancakis Günaha Son Çağrı
Nicos Kazancakis Zorba
Tom Knox Kabil’in İşaretleri
Evdile Koçer Mirin
Kristof Kolomb Seyir Defterleri
Samuel Noah Kramer Sümerler
Samuel Noah Kramer Tarih Sümer’de Başlar
Samuel Noah Kramer Sümer Mitolojisi
Samuel Noah Kramer Enki/Sümerlerin Kurnaz Tanrısı
Philip G. Kreyenbroek/ Halil Cindi Reşow Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur
Piotr Kropotkin Anarşi/Felsefesi/-İdeali
Piotr Kropotkin Karşılıklı Yardımlaşma/Evrimin Bir Faktörü
Piotr Kropotkin Tarlalar, Fabrikalar ve Atölyeler / Yarın
Ksenophon Anabasis/Onbinlerin Dönüşü
M.S. Lazarev/Ş.X. Mihoyan Kürdistan Tarihi
Edmund R. Leach Rewanduz Kürtleri
Ross Leckie Alplerin Fatihi Hannibal
Wolfgang Günther Lerch Hallac-ı Mansur
V.İ.Lenin Uluslaraın Kendi Kaderini Tayin Hakkı
V.İ.Lenin Emperyalist Ekonomizm
V.İ.Lenin Marx-Engels-Marksizm
V.İ.Lenin Sosyalizm ve Savaş
V.İ.Lenin Tasfiyecilik Üzerine
V.İ.Lenin Gençlik Üzerine
V.İ.Lenin Komün Dersleri
V.İ.Lenin Ulusal Kurtuluş Savaşları
V.İ.Lenin Ekim Devrimi Dosyası
V.İ.Lenin Tarımda Kapitalizm
Roger Lescot Yezidiler (Din Tarih
Bernard Lewis Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları
Bernard Lewis Haşhaşiler
Bernard Lewis İnanç ve İktidar/Ortadoğu’da Din ve Siyaset
Bernard Lewis Modern Türkiye’nin Doğuşu
Bernard Lewis Orta Doğu
Jack London Martin Eden
Rosa Luxemburg Seçme Yazılar
Rosa Luxemburg Milliyetler Sorunu ve Özerklik
Amin Maalouf Adriana Mater
Amin Maalouf Afrikalı Leo
Amin Maalouf Beatrice’den Sonra Birinci Yüzyıl
Amin Maalouf Doğudan Uzakta
Amin Maalouf Doğunun Limanları
Amin Maalouf Işık Bahçeleri
Amin Maalouf Semerkant
Amin Maalouf Tanios Kayası
Amin Maalouf Uzaktan Aşk
Amin Maalouf Yüzüncü Ad
Ei leen MacDonald Önce Kadınları Vurun
David McDowall Modern Kürt Tarihi Doruk Y.
Pierre Macherey Hegel ve/veya Spinoza
Niccolo Machiavelli Prens
Necip Mahfuz Saray Gezisi
Necip Mahfuz Şeker Sokağı
Necip Mahfuz Şevk Sarayı
Nelson Mandela Özgürlüğe Giden Uzun Yol
Thomas Mann Lotte Waimar’da
Thomas Mann Venedikte Ölüm
Mao Çe-Tung Teori ve Pratik
Gabriel Garcia Marquez Başkan Babamızın Sonbaharı
Gabriel Garcia Marquez Kolera Günlerinde Aşk
Gabriel Garcia Marquez Şili’de Gizlice
Gabriel Garcia Marquez Yüzyıllık Yalnızlık
Gabriel Garcia Marquez Yaprak Fırtınası
Gabriel Garcia Marquez Kırmızı Pazartesi
M. Louis Marsignon Hallac-ı Mansur
Karl Marx Demokritos ve Epiküros’un Doğa Felsefeleri
Karl Marx Felsefe’nin Sefaleti
Karl Marx Fransa’da İç Savaş
Karl Marx Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi
Karl Marx Kapital
Karl Marx Louis Bonapart’ın 18 Brumaire’i
Karl Marx Türkiye Üzerine/Şark Meselesi
Karl Marx Yabancılaşma
Thomas R.P. Mielke Aşk Tanrıçası İnanna
Marc van de Mieroop Hammurabi
Maria Mies Ataerki ve Birikim
Juliet Mitchell Kadınlar/En Uzun devrim
Shahrzad Mojab Devletsiz Ulusun Kadınları
Lewis Henry Morgan Eski Toplum
Thomas More Utopia
William Morris Umudun Yolcuları
Antonio Negri Lenin Üzerine 33 Ders Otonom Y.
Friedrich Nietzsche
George Orwell 1984 Can Y.
George Orwell Boğulmamak İçin Can Y.
George Orwell Hayvan Çiftliği Can Y.
Jean Rene Pallas Mata Hari/Dans Eden Casus
Cesare Pavase Ağustos’da Tatil
Cesare Pavase Ay ve Şenlik Ateşi
Cesare Pavase Güzel Yaz
Cesare Pavase Leuko İle Söyleşiler
Cesare Pavase Senin Köylerin
Cesare Pavase Tepelerdeki Şeytan
Cesare Pavase Yoldaş
Fredy Perlman Er-Tarihe Karşı Leviathan’a Karşı
Platon Şölen
Platon Kriton
Platon Sokrates’in Savunması
Caroline Prunhuber Çağlar Boyunca Büyük Kadınlar
Plutharkos İskender/Sezar İş Bank Y.
George Politzer Felsefenin Temel İlkeleri
Pierre Joseph Proudhon Mülkiyet Nedir?
Karl Popper Açık Toplum ve Düşmanları Liberte Y.
Jonathan Powell Teröristlerle Konuşmak Aykırı Y.
Steven Preessfield Ateş Geçitleri
Steven Preessfield Savaş Dalgaları
Carol Prunhuber Çağlar Boyunca Büyük Kadınlar Avesta Y.
Puşkin Mehvane Kevirin
Yakov M. Rabkin Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı İletişim Y.
Evelyn Reed Kadının Evrimi
Wilhelm Reich Cinsel Devrim
David Riazanov K.Marx-F.Engels/Hayat ve Eserlerine Giriş
Rudolf Rocker Anarko Sendikalizm
Marta Rojas Tanya/La Guerilla Belge Y.
Jean Jacques Rousseau Emil
Sheila Rowbotham Kadın Bilinci Erkek Dünyası
Sheila Rowbotham Yeni Bir Çağ Hayali
Sheila Rowbotham Kadının Gizlenmiş Tarihi
Arshak Safrastian Kurd u Kurdistan
J.D. Salinger Çavdar Tarlası Çocukları
Paule Salomon Güneş Kadın Pencere Y.
Suzan Samancı Ew jin u Mere bi Maske
Jose Saramago Balthasar ile Blimunda
Jose Saramago İsa’ya Göre İncil
Jose Saramago Kabil
Robin Sharma Ferrarisi Satan Bilge
Darrow Schechter Marx’tan Bugüne Solun Tarihi
Anna Marie Schimmel İslamın Mistik Boyutları
Thomas Schmindinger Suriye Kürdistanında Savaş ve Devrim
Gerhard Schweppenhaeser Eleştirel Teoriye Giriş
Richard Sennett Kamusal İnsanın Çöküşü
Galina Serebryako Ateşi Çalmak (5Kitap)
Galina Serebryako Fransız Devriminde Kadınlar
William Shakespeare II. Richard
William Shakespeare III: Richard
William Shakespeare Bir Yaz Gecesi Rüyası
William Shakespeare Hamlet
William Shakespeare Julius Ceasar
William Shakespeare Kısasa Kısas
William Shakespeare Kral VI. Henry
William Shakespeare Kral Lear
William Shakespeare Macbeth
William Shakespeare Othello
William Shakespeare Romeo ve Juliet
William Shakespeare Titus Andronicus
William Shakespeare Venedik Taciri
Deniz Soysal Beauvoir Dersleri Belge Y.
John Steinbeck Fareler ve İnsanlar
John Steinbeck Cennet Çayırı
John Steinbeck Cennetin Doğusu
John Steinbeck Gazap Üzümleri
John Steinbeck Kaygılarımızın Kışı
John Steinbeck İnci
John Steinbeck Sardalya Sokağı
John Steinbeck Uzun Vadi
Stendhal Kırmız ve Siyah
Stendhal Parma Manastırı
Alison Stone Feminist Felsefeye Giriş
Merlin Stone Kadın Tanrılar Kadınken
Surma Hanım Ninova’nın Yakarışı Avesta Y.
Sinan Sutpak Judenya
Fethi Suvari Ekolojik Toplum
Mark Sykes Beş Türk Vilayetine Doğru İnsan Y.
Zin Yezida Tamara Bana Kendini Anlat
Susanna Tamaro Yüreğinin Götürdüğü Yere Git
Irach J. Taraporevala Zerdüşt Dini
Yves Ternon Bir Soykırım Tarihi Belge Y.
Peter D. Thomas Gramsci Çağı
Nikolay Tolstoy Diriliş
Nikolay Tolstoy Gençlik
Nikolay Tolstoy İvan İlyiç’in Ölümü
Nikolay Tolstoy Kafkas Tutsağı
Nikolay Tolstoy Üç Ölüm
Josef Toman Tanrıdan İnsana, Karanlıktan Aydınlığa Sokrates
İvan S. Turgenyev Babalar ve Oğullar
George Woodcock Anarşizm/Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi
Irvin D. Yalom Nietsche Ağladığında
Mo Yan Kızıl Darı Tarlaları
Immanuel Wallerstein Dünya Sistemleri Analizi Aram Y.
Immanuel Wallerstein Ütopistik 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri Aram Y.
Franz Werfel Musa Dağ’da 40 Gün Belge Y.
Laleş Wezrini Evina Laleş u Sinem
Virginia Woolf Mrs. Dalloway İletişim Y.
Cihan Deniz Zarakolu Hobbes’in Siyaset Felsefesi Belge Y.
John Zerzan Gelecekteki İlkel
Stefan Zweig Hayatın Mucizeleri
Stefan Zweig Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar
Stefan Zweig Kendileriyle Savaşanlar
Stefan Zweig Macellan/Bir İnsan Bir Yaşam
Stefan Zweig Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig Satranç
Stefan Zweig Üç Büyük Usta
Stefan Zweig Yarının Tarihi
Stefan Zweig Montaigne
Stefan Zweig Marie Antoniette
Artı Gerçek
Yorumlar kapatıldı.