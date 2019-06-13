Ragıp Zarakolu – Kürt aydınlanması ve Mezopotamya

Almanya’da Kürt okur kitlesini hedef alan Mezopotamya Yayın ve Dağıtım’da el konan kitapların niteliği bana Kürt aydınlanması açısından da ilginç geldi.

30 yıldır bir Kürt aydınlanması yaşandığından bahsedebiliriz. Bunun kökünde ise 1971 sonrası ülkede yükselen direniş geleneğinin büyük katkısı var.

Bu sadece Kürtlerin kendi dillerini ve kültürlerini geri kazanıp zenginleştirmeleri ile sınırlı değil, çok daha geniş boyutta.

Kürtlerin parçalanmış olmalarının, esas olarak 4 parçada yaşamış olmalarının getirdiği farklı kimliklerle birlikte yaşama zorunluluğu, onları daha geniş bir perspektife sahip olmalarını da getirdi.

Bir Orta Doğu fenomeni olmanın da ötesinde, enternasyonal bir ilginin de merkezi oldular.

Kimliklerin eşitliği ve katılımı, konfederasyon, federasyon, özyönetim, kadının eşit konumlanması gibi geleceğe yönelik fikir üretme yanında, bunun ilk ön deneyimleri de yapılıyor.

Rojava deneyimi 60’larda ya da 70’lerde olsaydı, Latin Amerika gibi bir ilgi odağı olabilirdi.

Ama asıl önemli olan bu deneyimin bütün dünyada solun gerilediği hatta bazı örneklerde çöktüğü bir zaman diliminde yaşanması.

Almanya’da Kürt okur kitlesini hedef alan Mezopotamya Yayın ve Dağıtım’da el konan kitapların niteliği bana Kürt aydınlanması açısından da ilginç geldi.

Yukarıda andığımız süreçte Kürt okur kitlesinin ilgi alanı da sadece Kürt dili ve kültürü ile sınırlı kalmadı. Dünya klasikleri, felsefe metinleri ilgi çekti, kendi tarihleri yanında bölge ve dünya tarihi de ilgi odağı olurken, Türk tarihçiliğinin önce es geçtiği sonra inkâr ettiği soykırım gerçekliği ile 90’lı yıllardan itibaren yüzleşmekten kaçınılmadı.

Bunun yansımasını, Mezapotamya Yayın ve Dağıtımın el konan kitaplar listesinde de görüyoruz.

Aslında Almanya’nın Kürt okur kitlesinin bu geniş yelpazeyi kapsamadığı için hoşnut olması gerekirdi.

Ama ne yazık ki Almanya açısından, Selefilik değil de Kürt aydınlanması bir tehdit imiş!

Louis Althusser Felsefi ve Siyasi Yazılar İthaki Y.

Louis Althusser İki Filozof Machiavelli Feuerbach İthaki Y.

Louis Althusser Machiavelli’nin Yalnızlığı Epos Y.

Louis Aragon Paris Köylüsü Yapı Kredi B.Y.

Karen Armstrong Tanrının Tarihi Ayraç Y.

Jane Austen Gurur ve Önyargı İşbank Y.

Jane Austen Akıl ve Tutku İşbank Y.

Dario Azzelini Emeğin Alternatif Tarihi Amara Y.

Richard Bach Martı Jonathan Livingston Epsileon Y.

Richard Bach Mavi Tüy Epsileon Y.

Michael Bakunin Tanrı ve Devlet Belge Y.

Nanni Balestrini Sandokan Otonom Y.

Honore de Balzac Vadideki Zambak Can Y.

Jairus Banaji Tarih Olarak Teori Dipnot Y.

Harold Barclay Efendisiz Halklar (Bir Anarşi Antolojisi) Sümer Y.

Jack Baynac Lenin’in Fedaisi Kamo Kaldıraç Y.

Simone de Beauvoir Başkalarının Kanı Payel Y.

Simone de Beauvoir Kadın / İkinci Cins Payel Y.

Simone de Beauvoir Konuk Kız Payel Y.

Simone de Beauvoir Koşulların Gücü Payel Y.

Gioconda Belli Portakal Ağacında Oturan Kadın Ceylan Y.

Walter Benjamin Parıltılar Belge Y.

Murray Bookchin Köylü İsyanlarından Fransız Devrimine Dipnot Y.

Murray Bookchin Fransız devriminden 2. Enternasyonal’e

Murray Bookchin 1905’den 1917’ye

Murray Bookchin Spartakistlerden İspanya İçsvaşına

Murray Bookchin Geleceğin Devrimi (Halk Meclisleri ve Doğrudan Demokrasi)

Murray Bookchin Özgürlüğün Ekolojisi (Hiyerarşinin Ortaya Çıkışı ve Çözülüşü) Sümer Y.

Murray Bookchin Kentsiz Kentleşme (Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü) Sümer Y.

Murray Bookchin Ekoloji veKomünalizm Sümer Y.

Murray Bookchin Ekolojik Topluma Doğru Ayrıntı Y.

Murray Bookchin Toplumu Yeniden Kurmak Sümer Y.

Murray Bookchin Modern Kriz Sümer Y.

Murray Bookchin Toplumsal Ekolojinin Felsefesi (Diyalektik Doğalcılık Üzerine) Sümer Y.

Brecher/Costello/Smith Aşağıdan Küreselleşme Aram Y.

Charlotte Bronte Jane Eyre Can Y.

Dan Brown Başlangıç Altın Kitaplar Y.

Martin van Bruinessen Kürdolojinin Bahçesinde İletişim Y.

Martin van Bruinessen Türklük, Kürtlük, Alevilik İletişim Y.

Christina Brus Frida Kahlo Everest Y.

Anthony Burgess Mozart ve Deyyuslar İş Bank Y.

Joseph Campbell Batı Mitolojisi (3 kitap)

Joseph Campbell Biyani

Albert Camus Yabancı

Cervantes Don Quijote

Gerard Chaliand Yeni Savaş Sanatı

Henri Charriere Kelebek

Vicken Cheterian Kafkasya’da Savaş ve Barış

Gordon Childe Tarihte Ne Oldu?

Detlev Claussen Son Deha Theodor W. Adorno

William L. Cleveland Modern Orta Doğu Tarihi

Noam Chomsky Kader Üçgeni

Noam Chomsky İmparatorluğa Karşı Durmak

Noam Chomsky Amerikan Müdaheleceliği

Noam Chomsky / Edward Herman Rızanın İmalatı

Pierre Clastres Devlete Karşı Toplum

Paulo Coelho Aldatmak

Paulo Coelho Brida

Paulo Coelho Casus

Paulo Coelho Hac

Paulo Coelho Kazanan Yalnızdır

Paulo Coelho Portobello Cadısı

Paulo Coelho Simyacı

Paulo Coelho Veronika Ölmek İstiyor

Paulo Coelho Zahir

İhsan Colemergi Cembeli / Kure Mire Hekeryan

Andrew Collins Meleklerin Küllerinden

Nikolay Çernişevski Ne Yapmalı? Yar Y.

Jonathan Dawson Ekoköyler (Sürdürülebilirliğin Yeni Ufukları) Sinek Sekiz Y .

Daniel Defoe Robinson Crusoe

Gilles Deleuze Nietzsche Norgunk Y.

Charles Dickens Oliver Twist

Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi

Josephine Donovan Feminist Teori

Louise Dornemann Klara Zetkin

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Budala

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Ecinniler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Karamazov Kardeşler

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Ölüler Evinden Hatıralar

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Stepançikovo Köyü

Fyodor Mihayloviç Dostoyevski Suç ve ceza

Alexander Dumas Üç Silahşör

Umberto Eco Gülün Adı

Umberto Eco Orta Çağ (Katedraller, Şövayeler, Şehirler)

Friedrich Engels İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu

Friedrich Engels Tarihte Zorun Rolü

Friedrich Engels Almanya’da Devrim ve Karşı Devrim

Friedrich Engels Köylü Savaşı

Friedrich Engels Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni

Adam Fawer Empati

Adam Fawer Oz

Adam Fawer Empati

Adam Fawer Oz

Gustav Flaubert Madame Bovary

Michel Foucault Doğruyu Söylemek

Michel Foucault Cinselliğin Tarihi

James G. Frazer Altın Dal/Dinin ve Folklorun Kökleri

Karim Franceschi Heval Marcello

Sigmund Freud Totem ve Tabu

Sigmund Freud Musa ve Tek Tanrıcılık

Erich Fromm Sahip Olmak yada Olmak

Nikki Van Der Gaag Feminizm ve Erkekler

Jostein Gaarder Sofie’nin Dünyası

Eduardo Galeano Ateş Anıları

Eduardo Galeano Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri

Eduardo Galeano Aynalar

Eduardo Galeano Hikaye Avcısı

Eduardo Galeano Kadınlar

Eduardo Galeano Latin Amerika’nın Kesik Damarları

Roger Garaudy İnsanlığın Medeniyet Destanı

David Gaunt Katliamlar, Direniş ve Koruyucular/1. Dünya Savaşında Doğu Anadolu’da Müslüman Hristiyan İlişkileri Belge Y.

Ahmet Gerez Qelinek

A.Gesar Antep’ini Kurtuluşu

Raymond Geus Eleştirel Teori/Habermas ve Frankfurt Okulu

Anthony Giddens Modernliğin Sonuçları

Andre Gide Kalpazanlar

Charlotte P. Gilman Bizim Ülkemiz

Charlotte P. Gilman Kadınlar Ülkesi

Nikolay Vasileviç Gogol Ölü Canlar

Emma Goldman Dans Etmeyeceksem Bu Benim Devrimim Değildir

İvan A. Gonçarov Oblamov

Lyndall Gorman Virginia Wolf/ Bir Yazarın Yaşamı

C.W. Gortner Kraliçenin Yemini

Antonio Gramsci Modern Prens

A.M. Hamilton Kürdistan’dan Geçen Yol

Knut Hamsun Açlık

Yuval Noah Harari Hayvanlardan Tanrıya Sapiens

Yuval Noah Harari Homo Deus

Thomas Hardy Çılgın kalabalıktan Uzak

Martha Harnacker 21 Yüzyıl Sosyalizmi ve Latin Amerika

David Harvey 17 Çelişki ve Kapitalizmin Sonu

Stephen Hawking Zamanın Kısa Tarihi

Heredotos Tarih

William Rupert Hay Kürdistan’da 2 Yıl (1918-1920)

Hovsep Hayreni Yukarı Fırat Ermenileri, 1915 ve Dersim Belge Y.

Ernest Hemingway Çanlar Kimin İçin Çalıyor?

Ernest Hemingway Silahlara Veda

Hermann Hesse Sidharta

Eric Hobsbawm Devrim Çağı 1789-1848

Eric Hobsbawm İmparatorluk Çağı 1875-1914

Eric Hobsbawm Sermaye Çağı 1848-1875

Eric Hobsbawm Kısa 20. Yy. Tarihi,

Homeros İliada

Homeros Odysseia

Max Horkheimer Akıl Tutulması

Albert Hourani Arap Halkları Tarihi İletişim Y

Leo Hubermann Sosyalizmin Alfabesi

Victor Hugo Bir İdam Mahkumunun Son Günü

Victor Hugo Miroven Hejar

Victor Hugo Notre Dame’ın Kamburu

Victor Hugo Sefiller

Blasco İbanez Mahşerin Dört Atlısı

M.İlin/E.Sigal İnsan Nasıl İnsan Oldu?

Panait İstrati Mihail

Rauda Jamis Frida Kahlo/Aşk ve Acı

Jean Jaures Fransız Devriminin Sosyalist Tarihi

Franz Kafka Amerika

Franz Kafka Babaya Mektup

Franz Kafka Dava

Franz Kafka Şato

Nicos Kazancakis Günaha Son Çağrı

Nicos Kazancakis Zorba

Tom Knox Kabil’in İşaretleri

Evdile Koçer Mirin

Kristof Kolomb Seyir Defterleri

Samuel Noah Kramer Sümerler

Samuel Noah Kramer Tarih Sümer’de Başlar

Samuel Noah Kramer Sümer Mitolojisi

Samuel Noah Kramer Enki/Sümerlerin Kurnaz Tanrısı

Philip G. Kreyenbroek/ Halil Cindi Reşow Tanrı ve Şeyh Adi Kusursuzdur

Piotr Kropotkin Anarşi/Felsefesi/-İdeali

Piotr Kropotkin Karşılıklı Yardımlaşma/Evrimin Bir Faktörü

Piotr Kropotkin Tarlalar, Fabrikalar ve Atölyeler / Yarın

Ksenophon Anabasis/Onbinlerin Dönüşü

M.S. Lazarev/Ş.X. Mihoyan Kürdistan Tarihi

Edmund R. Leach Rewanduz Kürtleri

Ross Leckie Alplerin Fatihi Hannibal

Wolfgang Günther Lerch Hallac-ı Mansur

V.İ.Lenin Uluslaraın Kendi Kaderini Tayin Hakkı

V.İ.Lenin Emperyalist Ekonomizm

V.İ.Lenin Marx-Engels-Marksizm

V.İ.Lenin Sosyalizm ve Savaş

V.İ.Lenin Tasfiyecilik Üzerine

V.İ.Lenin Gençlik Üzerine

V.İ.Lenin Komün Dersleri

V.İ.Lenin Ulusal Kurtuluş Savaşları

V.İ.Lenin Ekim Devrimi Dosyası

V.İ.Lenin Tarımda Kapitalizm

Roger Lescot Yezidiler (Din Tarih

Bernard Lewis Bir Orta Doğu Tarihçisinin Notları

Bernard Lewis Haşhaşiler

Bernard Lewis İnanç ve İktidar/Ortadoğu’da Din ve Siyaset

Bernard Lewis Modern Türkiye’nin Doğuşu

Bernard Lewis Orta Doğu

Jack London Martin Eden

Rosa Luxemburg Seçme Yazılar

Rosa Luxemburg Milliyetler Sorunu ve Özerklik

Amin Maalouf Adriana Mater

Amin Maalouf Afrikalı Leo

Amin Maalouf Beatrice’den Sonra Birinci Yüzyıl

Amin Maalouf Doğudan Uzakta

Amin Maalouf Doğunun Limanları

Amin Maalouf Işık Bahçeleri

Amin Maalouf Semerkant

Amin Maalouf Tanios Kayası

Amin Maalouf Uzaktan Aşk

Amin Maalouf Yüzüncü Ad

Ei leen MacDonald Önce Kadınları Vurun

David McDowall Modern Kürt Tarihi Doruk Y.

Pierre Macherey Hegel ve/veya Spinoza

Niccolo Machiavelli Prens

Necip Mahfuz Saray Gezisi

Necip Mahfuz Şeker Sokağı

Necip Mahfuz Şevk Sarayı

Nelson Mandela Özgürlüğe Giden Uzun Yol

Thomas Mann Lotte Waimar’da

Thomas Mann Venedikte Ölüm

Mao Çe-Tung Teori ve Pratik

Gabriel Garcia Marquez Başkan Babamızın Sonbaharı

Gabriel Garcia Marquez Kolera Günlerinde Aşk

Gabriel Garcia Marquez Şili’de Gizlice

Gabriel Garcia Marquez Yüzyıllık Yalnızlık

Gabriel Garcia Marquez Yaprak Fırtınası

Gabriel Garcia Marquez Kırmızı Pazartesi

M. Louis Marsignon Hallac-ı Mansur

Karl Marx Demokritos ve Epiküros’un Doğa Felsefeleri

Karl Marx Felsefe’nin Sefaleti

Karl Marx Fransa’da İç Savaş

Karl Marx Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi

Karl Marx Kapital

Karl Marx Louis Bonapart’ın 18 Brumaire’i

Karl Marx Türkiye Üzerine/Şark Meselesi

Karl Marx Yabancılaşma

Thomas R.P. Mielke Aşk Tanrıçası İnanna

Marc van de Mieroop Hammurabi

Maria Mies Ataerki ve Birikim

Juliet Mitchell Kadınlar/En Uzun devrim

Shahrzad Mojab Devletsiz Ulusun Kadınları

Lewis Henry Morgan Eski Toplum

Thomas More Utopia

William Morris Umudun Yolcuları

Antonio Negri Lenin Üzerine 33 Ders Otonom Y.

Friedrich Nietzsche

George Orwell 1984 Can Y.

George Orwell Boğulmamak İçin Can Y.

George Orwell Hayvan Çiftliği Can Y.

Jean Rene Pallas Mata Hari/Dans Eden Casus

Cesare Pavase Ağustos’da Tatil

Cesare Pavase Ay ve Şenlik Ateşi

Cesare Pavase Güzel Yaz

Cesare Pavase Leuko İle Söyleşiler

Cesare Pavase Senin Köylerin

Cesare Pavase Tepelerdeki Şeytan

Cesare Pavase Yoldaş

Fredy Perlman Er-Tarihe Karşı Leviathan’a Karşı

Platon Şölen

Platon Kriton

Platon Sokrates’in Savunması

Caroline Prunhuber Çağlar Boyunca Büyük Kadınlar

Plutharkos İskender/Sezar İş Bank Y.

George Politzer Felsefenin Temel İlkeleri

Pierre Joseph Proudhon Mülkiyet Nedir?

Karl Popper Açık Toplum ve Düşmanları Liberte Y.

Jonathan Powell Teröristlerle Konuşmak Aykırı Y.

Steven Preessfield Ateş Geçitleri

Steven Preessfield Savaş Dalgaları

Carol Prunhuber Çağlar Boyunca Büyük Kadınlar Avesta Y.

Puşkin Mehvane Kevirin

Yakov M. Rabkin Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı İletişim Y.

Evelyn Reed Kadının Evrimi

Wilhelm Reich Cinsel Devrim

David Riazanov K.Marx-F.Engels/Hayat ve Eserlerine Giriş

Rudolf Rocker Anarko Sendikalizm

Marta Rojas Tanya/La Guerilla Belge Y.

Jean Jacques Rousseau Emil

Sheila Rowbotham Kadın Bilinci Erkek Dünyası

Sheila Rowbotham Yeni Bir Çağ Hayali

Sheila Rowbotham Kadının Gizlenmiş Tarihi

Arshak Safrastian Kurd u Kurdistan

J.D. Salinger Çavdar Tarlası Çocukları

Paule Salomon Güneş Kadın Pencere Y.

Suzan Samancı Ew jin u Mere bi Maske

Jose Saramago Balthasar ile Blimunda

Jose Saramago İsa’ya Göre İncil

Jose Saramago Kabil

Robin Sharma Ferrarisi Satan Bilge

Darrow Schechter Marx’tan Bugüne Solun Tarihi

Anna Marie Schimmel İslamın Mistik Boyutları

Thomas Schmindinger Suriye Kürdistanında Savaş ve Devrim

Gerhard Schweppenhaeser Eleştirel Teoriye Giriş

Richard Sennett Kamusal İnsanın Çöküşü

Galina Serebryako Ateşi Çalmak (5Kitap)

Galina Serebryako Fransız Devriminde Kadınlar

William Shakespeare II. Richard

William Shakespeare III: Richard

William Shakespeare Bir Yaz Gecesi Rüyası

William Shakespeare Hamlet

William Shakespeare Julius Ceasar

William Shakespeare Kısasa Kısas

William Shakespeare Kral VI. Henry

William Shakespeare Kral Lear

William Shakespeare Macbeth

William Shakespeare Othello

William Shakespeare Romeo ve Juliet

William Shakespeare Titus Andronicus

William Shakespeare Venedik Taciri

Deniz Soysal Beauvoir Dersleri Belge Y.

John Steinbeck Fareler ve İnsanlar

John Steinbeck Cennet Çayırı

John Steinbeck Cennetin Doğusu

John Steinbeck Gazap Üzümleri

John Steinbeck Kaygılarımızın Kışı

John Steinbeck İnci

John Steinbeck Sardalya Sokağı

John Steinbeck Uzun Vadi

Stendhal Kırmız ve Siyah

Stendhal Parma Manastırı

Alison Stone Feminist Felsefeye Giriş

Merlin Stone Kadın Tanrılar Kadınken

Surma Hanım Ninova’nın Yakarışı Avesta Y.

Sinan Sutpak Judenya

Fethi Suvari Ekolojik Toplum

Mark Sykes Beş Türk Vilayetine Doğru İnsan Y.

Zin Yezida Tamara Bana Kendini Anlat

Susanna Tamaro Yüreğinin Götürdüğü Yere Git

Irach J. Taraporevala Zerdüşt Dini

Yves Ternon Bir Soykırım Tarihi Belge Y.

Peter D. Thomas Gramsci Çağı

Nikolay Tolstoy Diriliş

Nikolay Tolstoy Gençlik

Nikolay Tolstoy İvan İlyiç’in Ölümü

Nikolay Tolstoy Kafkas Tutsağı

Nikolay Tolstoy Üç Ölüm

Josef Toman Tanrıdan İnsana, Karanlıktan Aydınlığa Sokrates

İvan S. Turgenyev Babalar ve Oğullar

George Woodcock Anarşizm/Bir Düşünce ve Hareketin Tarihi

Irvin D. Yalom Nietsche Ağladığında

Mo Yan Kızıl Darı Tarlaları

Immanuel Wallerstein Dünya Sistemleri Analizi Aram Y.

Immanuel Wallerstein Ütopistik 21. Yüzyılın Tarihsel Seçimleri Aram Y.

Franz Werfel Musa Dağ’da 40 Gün Belge Y.

Laleş Wezrini Evina Laleş u Sinem

Virginia Woolf Mrs. Dalloway İletişim Y.

Cihan Deniz Zarakolu Hobbes’in Siyaset Felsefesi Belge Y.

John Zerzan Gelecekteki İlkel

Stefan Zweig Hayatın Mucizeleri

Stefan Zweig Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar

Stefan Zweig Kendileriyle Savaşanlar

Stefan Zweig Macellan/Bir İnsan Bir Yaşam

Stefan Zweig Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig Satranç

Stefan Zweig Üç Büyük Usta

Stefan Zweig Yarının Tarihi

Stefan Zweig Montaigne

Stefan Zweig Marie Antoniette

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