CHP’li Sezgin Tanrıkulu Ermeni aileye yapılan saldırıyı Fuat Oktay’a sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Samatya’da 31 Mayıs’ta Ermenistanlı Arpine T.’nin evinde yüzü maskeli iki kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Arpine T.’yi bıçaklayan saldırganların kaçarken “Bu daha başlangıç” diyerek bağırdığına dikkat çeken Tanrıkulu “Daha önce de aynı semtte Ermeni yurttaşlar saldırı ve tehditlerle karşılaştı. Bu saldırılar Ermenilerde tedirginliğe yol açmaktadır. Hatta saldırıya uğrayan Arpine T., saldırının ardından ailesiyle birlikte Ermenistan’a döneceklerini açıklamıştır” değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıkulu, Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Arpine T.’ye yönelik saldırının failleri yakalanmış mıdır? Yakalanmışlarsa, bu şahıslar hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır? Saldırganların bağlantılarıyla ilgili ne tür deliller ortaya çıkarılmıştır?

Arpine T.’ye yönelik saldırganlar yakalanmamışsa, bunun sebebi nedir?

Samatya’da Ermeni yurttaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmekte midir?

Son üç yılda Ermeni yurttaşlara yönelik fiziksel saldırı veya evlerin işaretlenmesi olaylarına karışan kaç şahıs tespit edilmiş, bunların kaçı yakalanmış, kaçı hakkında ne tür cezai yaptırım uygulanmıştır?

Başta Samatya’da olmak üzere Ermenilere yönelik belli aralıklarla meydana gelen saldırı ve tehditlerin önüne geçilmesi konusunda İçişleri Bakanlığı herhangi bir çalışma yapmakta mıdır? (HABER MERKEZİ)

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