Pan-Ermeni Oyunları meşalesi bu yıl Vakıflı Köyü’nde yakıldı, meşale Musadağı’nın tepesine ulaştırılacak

Pan-Ermeni Oyunları Heyeti özel bir misyon için Kilikia’ya hareket etti. Musadağı’nın eteğinde bulunan Vakıflı Köyü’ndeki Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nde ayin yapıldı. Ayini Istanbul Surp Vartanants Kilisesi ruhani önderi Tatul Anuşyan yönetti. Ayine katılanlar Pan-Ermeni Oyunları’nın başarılı başlangıcı ve süreci için dua ettiler. Bundan sonra kilisedeki mumlardan Pan-Ermeni Oyunları meşalesi yakıldı. Amerikalı Ermeni hayırsever Alber Boyacıyan’ın yaktığı bu meşale, Musadağı’nın tepesine ulaştırılacak.

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