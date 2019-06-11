Rus Ortodoks Kilisesi İzmir’de İlk Ayinini Gerçekleştirdi

Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Rus Ortodoks Kilisesi İzmir’de 20’den fazla kişinin katıldığı ilk ayinini gerçekleştirdi.

Her ay yapılması planlanan ayinlerin Eylül ayından itibaren başlanacağı belirtilirken İstanbul, Antalya, Alanya, Ankara ve İzmir’de yaşayan inananların oluşturduğu grupların bu ayinlere katılımı bekleniyor. Ayrıca, kalabalık grupların bir araya gelebileceği bina projelerinin de olduğu belirtildi. Sadece Ruslar değil, yerel halk da hizmetlere katılma konusundaki ilgilerini dile getiriyor.

2019 yılına kadar, Rus Ortodoks Kilisesi Türkiye’deki Ruslarla doğrudan iletişim içerisinde değildi. O zamana kadar bu görevi İstanbul Patrikliği yürütmekteydi. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan sorunlardan sonra, bu birliktelik sona erdi ve Türk makamlarının izniyle Rus Ortodoks Kilisesi doğrudan bu görevi yürütmeye başladı.

http://haber.sat7turk.com/rus-ortodoks-kilisesi-izmirde-ilk-ayinini-gerceklestirdi/

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