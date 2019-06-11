MİT’ten Dink Cinayeti Davasına Yanıt Yok

Hikmet Adal

Haziran 2018’den bu yana bianet muhabiri. 2013’te bianet’te staj yaptıktan sonra bianet’in projelerinde de yer aldı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

Dink cinayetinde “ihmali olduğu düşünülen kamu görevlilerinin” yargılandığı dava, tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Muammer Güler’in de dinleneceği duruşma haftasında, MİT personelinin tanıklığı için yazılan yazıya cevap vermedi.

Fotoğraf: Agos

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi kapsamında yeniden görülen davaya bugün Çağlayan Adliyesi’deki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) devam edildi.

Cinayette ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı dördü tutuklu 85 sanıklı davanın 26. duruşma haftasında 91. duruşması gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca devam edecek olan duruşmaların bugünkü kısmında Trabzon Terörle Mücadele Şubesinde görevli tanık Mustafa Kuletaş ve o dönem Trabzon’da üniversite öğrencisi olan Muhammet Kırmacı dinlendi. Bugün dinlenmesi planlanan Adem Sağlam ve Emre Altuntaş ise mazeretli oldukları gerekçesiyle ifade vermedi.

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MİT, tanıklık için yazılan yazıya cevap vermedi

Yarın ve Perşembe günü yapılacak duruşmalarda dönemin İstanbul Valisi Muammer Güler ve dönemin MİT Bölge Başkanlığı personelinin tanık olarak dinlenmesi bekleniyordu fakat MİT, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen personelin ”görevde olup olmadıklarının bildirilmesi ve tanıklık için gerekli işlemlerin yapılması için” yazılan yazıya cevap vermedi.

Bu nedenle Perşembe günü tanıklık etmeleri beklenen MİT personeli Hüseyin Kubilay Günay, Özel Yılmaz ve Handan Selçuk’un ifadeleri alınamayabilir.

Duruşmaya dört tutuksuz sanık katıldı

Duruşmada ev hapsindeki dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz, tutuksuz sanıklardan Trabzon İl Jandarma Komutanlığı görevlisi Volkan Şahin, Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve polis memuru Muhittin Zenit hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanıklardan kimse katılmadı.

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, Hülya Deveci, İnci İşbulur, Sebuh Aslangil ve bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Kuletaş, McDonald’s bombalamasıyla ilgili konuştu

Duruşmada ilk olarak başka bir davadan Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Trabzon TEM personeli tanık Mustafa Kuletaş dinlendi. Kuletaş duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Kuletaş 2004’te Trabzon’da McDonald’s bombalamasıyla ilgili tanıklık etti. Dink cinayeti davasında tutuklu bulunan Yasin Hayal, bu eylemin failiydi.

Kendisinin büro elemanı olarak ifade almakla görevli olduğunu söyleyen Kuletaş, ihbar üzerine olayı öğrendiğini, büro elemanı olduğu için olay yerini görmediğini belitti.

Olay sonrasında Erhan Tuncel’in ve Yasin Hayal’in ailesinin ifadesini aldığını anlatan Kuletaş büro elemanı olarak teşhis tutanağı tuttuğunu söyledi.

Dink ailesi avukatlarında Hakan Bakırcıoğlu’nun Yasin Hayal ile ilgili önceden bir çalışmaları olup olmadığı sorusunu Kuletaş, “Bildiği kadarıyla Yasin Hayal ile ilgili önceden bir çalışmamız yoktu. Eski eylem görüntüleri üzerinden, sonradan yapılan çalışma sonucu Hayal’i teşhis ettik” şeklinde cevapladı.

“Yasin Hayal İstanbul’da yakalanıp Trabzon’a getirilmişti. Bombalama eyleminin Trabzon emniyeti tarafından ne şekilde ele alınıp ne kadar önemsendiğini bilmiyorum. Olaydan önce eylem yapılacağına dair bir bilgi bana verilmedi.”

Kuletaş’a soru sormak üzere kürsüye gelen tutuksuz sanık Muhittin Zenit, kendisinin cinayetten 11 ay önceden Yasin Hayal’in Dink’e yönelik eylem yapacağını devlette bildirdiğini söyledi. Trabzon’da olduğu dönem Erhan Tuncel hakkında kovuşturma yürüttüğünü de sözlerine ekleyen Zenit, “Ben üzerime düşen sorumluluğu sonuna kadar yaptım” ifadelerini kullandı.

Zenit’in Kuletaş’a yönelttiği McDonald’s bombalamasının ardından, Erhan Tuncel’in nasıl serbest bırakıldığı sorusunu Kuletaş “ ”Ben ifade aldıktan sonra başka ifadeye girdim. Nasıl bırakıldığını bilmiyorum” şeklinde cevapladı.

Muhammet Kırmacı olay günü Zenit’le görüştü

Öğleden sonra yapılan oturumda ise cinayet döneminde Trabzon’da öğrenci olarak bulunan Muhammet Kırmacı tanık olarak dinlendi. Kırmacı Erhan Tuncel ile Yasin Hayal’in arkadaşı olarak biliniyor.

Duruşmaya Erzurum’dan SEGBİS aracılığı ile bağlanan Kırmacı, cinayet döneminde Trabzon Alperen Ocakları Başkanı Mustafa Öztürk’ün ev arkadaşı olduğunu söyledi.

İddianamede Trabzon Emniyet İstihbarat personeli Muhittin Zenit’in cinayet günü Kırmacı’yla üç kez telefon görüşmesi yaptığı iddia ediliyor.

Kırmacı, Tuncel’i üniversitede öğrenciyken kaldığı yurttan tanıdığını, Hayal’i ise yurdun bulunduğu mahalleden tanıdığını ifade etti. Kırmacı, kendisiyle iletişime geçen Muhittin Zenit’i ise tanımadığını belirtti.

Söz alan Zenit, aynı şekilde Kırmacı’yı tanımadığını belirtti ama daha sonra Yasin Hayal, cezaevinden çıktıktan sonra bilgi alabilmek için Kırmacı’yla ilişki içinde olduğunu söyledi. Zenit, cinayet günü amirlerinin emriyle Yasin Hayal’i bulmak için Muhammet Kırmacı’yla iletişime geçtiğini anlattı.

Kırmacı ise, Alperen Ocaklarına arada sırada gidip geldiğini ancak Hayal ve Tuncel’i Alperen Ocaklarında hiç görmediğini ve kendi evlerinde hiç kalmadığını söyledi.

Dink cinayetiyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını ifade eden Kırmacı, kendisiyle iletişime geçen diğer polis memurlarını da tanımadığını anlattı. Sorulan bir çok soruya “Üzerinden çok uzun süre geçti, hatırlamıyorum” diyerek cevap vermesi üzerine hakim Emre Efe Şimşek duruşmayı bitirdi.

Yarın görülecek duruşmada dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığında görevli Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat ve İstanbul Valisi Muammer Güler’in tanık olarak dinlenmesi bekliyor. (HA)

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