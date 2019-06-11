Hrant Dink davasının 91’inci duruşması: MİT yanıt vermedi

Hrant Dink davasının 91’inci duruşması bugün Çağlayan’da görülmeye başlandı. Davayla ilgili MİT üyelerinin ifadelerinin alınıp alınmadığı sorusuna MİT’ten yanıt gelmediği anlaşıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan emniyet, istihbarat ve jandarma görevlilerinin içerisinde bulunduğu 4’ü tutuklu 85 kamu görevlisinin yargılandığı davanın 91’inci duruşması Çağlayan’da bulunan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmada, Ali Öz, Volkan Şahin, Reşat Altay ve Muhittin Zenit hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar da SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay ve dönemin MİT İstanbul Bölge görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk’un hala görevde olup olmadığına ve ifadelerinin alınıp alınmadığına dair MİT Müsteşarlığına yazılan yazıya yanıt verilmediği görüldü.

‘BİLMİYORUM, HATIRLAMIYORUM’

“FETÖ” soruşturması kapsamında Çanakkale’de tutuklu bulunan dönemin Trabzon TEM görevlisi Mustafa Kuletaş, SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlendi. 2004’teki McDonalds patlaması sorulan Kuletaş, “Terör olayı olarak bize ihbar geldi. Ben büroda kaldım. Olay yerini görmedim. İfade almakla yükümlüydüm. Erhan Tuncel ile Yasin Hayal’in annesi Huri Hayal ve babası Bahattin Hayal’in ifadesini aldım. Teşhis tutanağını ben hatırlamıyorum” dedi. Birçok soruya “Bilmiyorum” ya da “Üzerinden uzun bir zaman geçti. Hatırlamıyorum” diyerek yanıt veren Kuletaş, Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu’nun “Yasin Hayal hakkında çalışma yapılan biri miydi?” sorusuna, Kuletaş, “Bildiğim kadarıyla değildi” dedi.

‘MÜDÜR BİLİR BEN BİLMEM’

Bakırcıoğlu’nun “Soruşturmayı Trabzon Emniyeti ile istihbarat birlikte mi yürütüyordu” şeklindeki sorusuna Kuletaş, “Oluyordu, bilgi akışı yapılıyordu. Müdür bilir, ben bilmiyorum” diye yanıtladı. Bakırcıoğlu’nun “Erhan Tuncel’in McDonalds’ın faili olduğuna dair bilgi verilmedi mi size?” şeklindeki sorusuna Kuletaş, “Hayır, bu bilgi verilmedi. Bizde bu bilgi yok” dedi. Bakırcıoğlu’nun “Yasin Hayal’in sorgusuna katıldınız mı?” sorusuna da Kuletaş, “Altında imzam varsa katılmışımdır, yoksa katılmamışımdır” dedi.

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