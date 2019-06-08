HOKEKALUSD – KUTSAL RUHUN GELİŞİ YORTUSU

“HOKEKALUSD, KİLİSE’NİN DOĞUM GÜNÜDÜR”

(Mesrob Badriark vaazından alıntı)



Patrik Hazretleri ilk önce Kutsal Üçlük (Teslis) öğretisine değinerek Hristiyanlar’ın bir Tek Allah’a inandıklarını, ancak Yüce Allah’ın kendini insanlara Özü (Baba), Sözü (Oğul) ve Ruh’u ile açıkladığını belirtti.



Patrik Hazretleri daha sonra Rab İsa Mesih’in dirilişinin ellinci gününde, Kutsal Ruh’un gelerek Yukarı Oda’daki öğrencilerinin üzerine inişini Kutsal Kitap’ta yazılı olduğu gibi anlattı.

Patrik Hazretleri “Kutsal Ruh’un gelişi Kilisenin de kuruluş yıldönümüdür.

Havariler o gün kendilerine vaadedilen Tesellici’yi aldılar ve güçlendiler. Başka bir deyişle Rab İsa Mesih’in dirilişinden sonra Kutsal Ruh’un gelişiyle onlar resullük görevlerine yeni başlayacaklardı.

Patrik Hazretleri Aziz Krikor’u Ermenilerin Aydınlatıcısı (Lusavoriç) yapanın da aynı Kutsal Ruh olduğunu söyledi. Allah’ın sözlerini halkına ulaştırmak için yanıp tutuşan Aziz Mesrob Maşdots ve Aziz Sahag Bartev’in yardımcısı da aynı Kutsal Ruh’tu. Mesrob Maşdots’un gördüğü rüyette bir elle duvara Ermeni harflerini yazan da aynı Kutsal Ruh’tu.

Yazıların bulunuşundan yaklaşık elli yıl sonra Avarayr Ovası’nda din ve vicdan özgürlüğü için mücadele veren Aziz Vartan’ı ve arkadaşlarını yüreklendiren de yine Kutsal Ruh’tu.

Başka bir deyişle Ermeni Kilisesi tarihinde Aziz Resullerin, Aziz Krikor Lusavoriç’in, Aziz Çevirmenlerin ve şehitlik mertebesine erişen Aziz Vartan ve arkadaşlarının başlattığı tüm hareketler Kutsal Ruh’un eseriydi” dedi.

Kaynak: Lraper

(15 Mayıs 2005 Beyoğlu Surp Yerrorutyun Kilisesi Patrik II. Mesrob Hazretleri vaazindan alıntı.)

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