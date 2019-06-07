Suriyeli Ermeni çocuklara ‘Biz sizinle beraberiz’ kampanya sırasında toplanan hediyeler teslim edildi (foto)

Suriye halkına insani yardım hizmetinde bulunmak üzere mayın temizleme uzmanlarından, doktorlardan ve onların güvenliğini sağlayan görevlilerden oluşan Ermeni ekibiyle beraber Hümaniter mayın temizleme ve uzmanlar merkezinin halkla ilişkilerden sorumlu Nazeli Elbakyan da Suriye’ye gitti.

Nazeli Elbakyan Halep’teki Ermeni ‘Milli yuva’ merkezinin öğrencilerine 6 Haziran tarihinde özel bir etkinlikle hediyeler teslim edildiğini bildirdi. Bu hediyeler Hümaniter mayın temizleme ve uzmanlar merkezinin düzenlediği ‘Biz sizinle beraberiz’ kampanyası sırasında toplanmıştı.

Ermeni ‘Milli yuva’ merkezi Ermeni Apostolik kilisesinin Halep diakozluğunun bünyesinde faaliyet gösteriyor. Hediyeleri teslim etme etkinliğine Halep’te Ermenistan Başkonsolosu Armen Sarkisyan ailesiyle birlikte katıldı.

Sarkisyan bu girişiminden ve yaptıkları insani faaliyetlerinden dolayı Hümaniter mayın temizleme ve uzmanlar merkezinin ekibine teşekkür ettiğini dile getirdi.

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