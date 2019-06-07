Samatya’da yine evler işaretlendi!

Samatya’da evleri işaretlenen yurttaşlar endişeli. Kapısı işaretlenen apartman sakinleri durumu hemen polise bildirmesine rağmen olay yerine polisin gelmediğini ve olayın tutanak altına alınmadığını söylediler.

Apartmanda yaşayan yurttaşlardan biri, “Dün akşam 21:00 sıralarında evden arkadaşlarımla buluşmak üzere dışarı çıktım. Apartman kapısında böyle bir işaret yoktu. Gece 01:00 sıralarında eve döndüğümde kapıda bu manzara ile karşılaştım. Yaklaşık olarak 7 yıldır aynı semtte oturuyorum. Daha önce böyle bir şey başıma gelmedi. Komşularımızla gayet iyi bir şekilde geçiniyoruz, herhangi bir sorun yaşamadık” dedi.

Polise durumu bildirdiklerini ancak emniyetten hiç kimsenin gelmediğini söyleyen semt sakini savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Bu semtte farklı kültürlerden ve farklı etnik kökenli insanların yaşadığını ve geçtiğimiz haftalarda burada Ermeni bir kadının evinin işaretlendiğini ve kadının bıçaklı saldırı sonucunda yaralandığını ifade eden sakin, olaydan endişe duyduklarını belirtti.

Hatırlanacağı üzere Samatya’daki evi iki ay öncesinde işaretlenen ve geçtiğimiz hafta Ermenistan vatandaşı Arpine T.’yi kimliği belirsiz iki kişi bıçakla yaralamıştı. Maskeli şahısların kaçarken “Bu başlangıç” dedikleri öğrenildi.

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