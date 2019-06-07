Düzelti -Canikli’den Paylan’a Topal Osman konusunda Twitter’dan yanıt

Sevgili Hyetert Okurları dün yaptığımız bu haberin metni teknik bir sorun nedeniyle eksik çıkmıştır, özür diliyor, haberi yeniden yayımlıyoruz.

HYETERT – Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili ve 65. Dönem hükümeti Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün kendisine Twitter’dan Topal Osman konusunda eleştiri yöneltmiş Garo Paylan’a twitter’da bir dizi twitle yanıt verirken Topal Osman’ı yeniden savundu.

1-Topal Osman Ağa, Kurtuluş Savaşı yıllarında isyancı ve silahlı Rum ve Ermeni çetelerini etkisiz hale getiren; yine Ankara Hükümeti’nin talimatıyla Koçgiri isyanının bastırılmasını sağlayan Kurtuluş Savaşı kahramanlarındandır. pic.twitter.com/PlOBeUroOx — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

2- Bugün FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı verilen mücadele; o günlerde ayrılıkçı, silahlı ve Müslüman halkı katleden Rum ve Ermeni çetelerine karşı yürütülüyordu. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

3- O dönemde isyan eden ve bu topraklarda ayrı devlet kurmak isteyen, Müslüman halka katliam yaparak, onları bu topraklardan çıkarmaya çalışan çetelerin isyanlarının Topal Osman Ağa tarafından bastırılması, belli ki HDP’li Garo Paylan’ın içine dert olmuş. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

4- Boşuna heveslenme Garo Paylan, bu topraklar fetholunmuş topraklardır ve ebediyete kadar öyle kalacaktır inşallah. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

5- Vatansever ve yiğit insan Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey’in şehit edilmesi hadisesi, bugünkü tartışma ve değerlendirilmelerin tamamen dışındadır. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

6- Hiç kimsenin etnik kökeni ve etnik geçmişiyle ilgilenmiyoruz. AK Parti iktidarı döneminde hiçbir zaman ayrımcı bir dil kullanmadık. İnandığımız değerler ve hukukun üstünlüğü, ayrımcılığa karşıdır. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

7- Hangi etnik kökene, hangi dini inanç ve siyasi görüşe sahip olursak olalım; asli ve eşit olma üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hepimiz için esas unsurdur. — Nurettin Canikli (@nurettincanikli) June 6, 2019

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...