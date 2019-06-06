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Canikli’den Paylan’a Topal Osman konusunda Twitter’dan yanıt

2019-06-06

HYETERT – Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili ve 65. Dönem hükümeti Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dün kendisine Twitter’dan Topal Osman konusunda eleştiri yöneltmiş Garo Paylan’a Twitter’da bir dizi twitle yanıt verirken Topal Osman’ı yeniden savundu.

 

Yayımlanan kategori: Haberler, HyeTert ve Türkçe

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