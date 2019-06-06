AK Parti’den ‘Pontus’tan sonra ‘Makaryos’lu çıkış

AK Partili vekil: İmamoğlu imansızların putlarını dikecek

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’ndeki Rauf Denktaş heykelini gündeme getirerek, “Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Beylikdüzü’nde başlattığı girişimi İstanbul’da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek” dedi. CHP’li Özel, Aydemir’e yanıt verdi: “Heykel, Denktaş’ın Rum lider Makaryos’u siyaseten bitirdiği askeri başarıyı gösteriyor.”

Beylikdüzü’ndeki heykel 19 Mayıs 2017’de açılmıştı. Eserin içerisinde Makarios’un bulunduğu kısım bir grup tarafından tahrip edilmişti.

DUVAR – Erzurum’da bayramlaşma programına katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde Rauf Denktaş’ın Kıbrıs’taki başarısını anlatan heykelle ilgili yorum yaparken “Bu adam başarılı olursa imansızların putlarını dikecek” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun belediye bakanı seçildikten sonra Beylikdüzü’nde bir takım icraatlar yaptığını dile getiren İbrahim Aydemir şöyle konuştu: “Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var. İz bırakan diyorum bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Nedir bu milletin bütün değerlerine canhıraş düşmanlık besleyen bir ismi, evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs’ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü’nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü’nde başlattığı girişimi İstanbul’da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran’da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz.”

CHP’Lİ ÖZEL: MAKARYOS MASADA PISMIŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, heykel hakkında TBMM’deki basın toplantısında şunları söyledi: “Beylikdüzü’ndeki heykel Denktaş heykelidir. Ortada Denktaş duruyor. Arkada Denktaş’ın hayat hikayesini anlatan rölyefler. Makaryos masada pısmış oturuyor. Denktaş’ta yumruğunu masaya vurmuş ve söylediklerini yaptırıyor. Denktaş’ın Makaryos’u esir aldığı ve Makarios’u siyaseten bitirdiği askeri başarıyı gösteriyor. Denktaş ailesi çok mutlu. Rahatsız olacaksa Makaryos’un ailesi rahatsız olması lazım. İtiraz edecekse Makaryos’un ailesinin itiraz etmesi lazım.”

TAHRİP EDİLMİŞTİ

Beylikdüzü Belediyesi tarafından heykeltraş Azmi Sekban’a yaptırılan heykel ve bulunduğu parkın açılışını, 19 Mayıs 2017’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapmıştı. Rauf Denktaş rölyefi, içerisinde Güney Kıbrıs eski Cumhurbaşkanı Makarios’un da yer alması nedeniyle eleştirilmiş, bir grup tarafından tahrip edilmişti. (HABER MERKEZİ)

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