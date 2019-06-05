Ermeni ailenin evini basıp anneyi bıçakladılar… Garo Paylan: İktidarın nefret dilinin sonucu

Bir Ermeni ailenin Samatya’daki evine iki ay önce “Gavurlar s…r” yazılı kağıt bırakıldı. Yüzleri maskeli iki kişi, eve girerek, Arpine T.’yi bıçakladı. Birkaç yerinden bıçaklanan kadın çığlık atınca saldırganlar, “Bu başlangıç” diyerek kaçtı. HDP Milletvekili Garo Paylan, “Genel olarak, devletin ve iktidarın kullandığı nefret dili, nefret söylemleri, nefret suçlarına yol açıyor. Bu nefret söylemi, nefret iklimi devam ettiği sürece nefret suçlarının olması kaçınılmazdır” dedi.

Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye yerleşen Ermenistanlı bir aileye yönelik bir saldırı gerçekleşti. Samatya’da yaşayan iki çocuklu ailenin kapısının önüne iki ay önce el yazısıyla “Gavurlar s…r” yazılı, altında da haç işareti bulunan bir not bırakıldı. Dün de iki kişi eve gelerek, Arpine T. adlı kadını bıçakladı.

“BU BAŞLANGIÇ” DİYEREK KAÇTILAR

Eşi Sarkis T. ile çocukları evden çıktıktan kısa bir süre sonra kapı tekrar çalındı. Arpine T. çocukların birşey unuttuğunu sanarak kapıyı açtı. Karşısına kar maskeli ve deri eldivenli iki kişi çıktı. Zor kullanarak eve giren saldırganlar Arpine T.’yi vücudunun farklı yerlerinden bıçakladı. Maskeli saldırganlar, kaçarken “Bu başlangıç” diye tehdit de etti. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arpine T.’nin hayati tehlikesi yok.

İKTİDARIN KULLANDIĞI NEFRET DİLİ, NEFRET SUÇLARINA YOL AÇIYOR

Saldırıya ilişkin Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan HDP Milletvekili Garo Paylan, olayla ilgili yetkililerle görüştüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Olayın bir nefret suçu boyutu taşıdığı son derece belli. Son dönemdeki nefret ikliminin, kutuplaşmanın, kamplaşmanın sonucu ve devamı olarak görebiliriz. Bu tip suçlar cezasız kalmamalı ki, devamı olmasın. Gökçeada’da da biliyorsunuz bir Rum iki hafta önce bir nefret cinayetine maruz kaldı. Genel olarak, devletin ve iktidarın kullandığı nefret dili, nefret söylemleri, nefret suçlarına yol açıyor. Bu nefret söylemi, nefret iklimi devam ettiği sürece nefret suçlarının olması kaçınılmazdır. Siz birilerini hakir, öteki hain, terörist gösterirseniz; insanlar da durumdan vaziyet çıkarırlar.”

BAŞRAHİP: İKİ AY ÖNCE KAPININ ÖNÜNE KAĞIT BIRAKILMIŞTI

Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Başrahip Zakeos Ohanyan da soruşturmanın devam ettiğini aktararak, Arpine T.’ye yönelik saldırıyı anlattı. Ohanyan, “Boğaz ve göğüs kısmında bıçak ucuyla deşme biçiminde yaralama, bacak ve kalçada ise ciddi bıçak saplama şeklinde darbeleri var. Çok kan kaybetmiş. İki ay evvel kağıt bırakıldı kapılarının önüne ‘gavurlar defolun gidin’in argocası yazılı, bir de bir artı işareti, haç işareti mi, ‘üstünüz çizildi’ anlamına mı geliyor, bilmiyorum. Bunlar göçmen oldukları için çekinmişler, polise haber vermemişler, kiliseye haber vermemişler” dedi.

YILLARDIR VAR BU TÜR YAZILAR, ŞAŞIRDIĞIMIZ BİR ŞEY DEĞİL

Geçtiğimiz yıllarda Samatya’da Ermenilere yönelik birden çok saldırıyı da hatırlatan Ohanyan, “Yaşlılara yönelik saldırılardı. Darp edilmişlerdi, birini de kaybetmiştik, evinde öldürülmüştü. Feriköy, Bomonti, Kurtuluş o civarlarda her yıl bu tür işaretlemeler oluyor. Yıllardır var bu tür yazılar ilk defa olan, şaşırdığımız bir şey değil” diye konuştu.

Ohanyan, Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan’ın saldırıyla ilgilendiğini söyleyerek, “İstanbul emniyet Müdürü ile şahsen görüştü. Faillerin bulunacağı, bu sorunun en kısa zamanda giderileceği, gerekli önlemlerin de alınacağına dair söz aldı” dedi.

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