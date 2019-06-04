Ermenistan ve Kıbrıs üst düzey yetkilileri soykırım suçunun önlenmesi için ortaklaşa sarfedilen çabaları önemsedi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, 4 Haziran’da Kıbrıs Temsilciler Başkanı Demetris Siluris ile temasta bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama uyarınca, taraflar turizm, bilişim teknolojileri, eğitim, enerji güvenliği alanlarında gerek ikilı, gerekse Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs olmak üzere üçlü formatlarda işbirliği geliştirme imkanlarının olduğunu kaydettiler. Ermenistan-Yunanistan-Kıbrıs üçlü taraflı işbirliğinin önemini vurgulayan taraflar, çeşitli uluslararası örgütler kapsamında yapılan işbirliğinin genişletilmesi, özellikle de soykırım suçunun önlenmesi için ortaklaşa sarfedilen çabaları da önemsediler.

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