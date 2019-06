İKİNCİ DZAĞGAZART YORTUSU

Hampartsum’dan sonraki ilk Pazar günü, Rab İsa Mesih’in gökteki Kudüs’e girişi kutlanır.

Bu kutlama çok eski bir geleneğe dayanır. Bu geleneğe göre, İman Atamız Aziz Krikor Lusavoriç, Khor Virap denilen yeraltı zindanında hapsedildiği günlerde bir melek tarafından her gün ziyaret edilir. Meleğin ziyareti, Aziz Krikor’u içinde bulunduğu ümitsiz durumda sadece teselli etmekle ve yüreklendirmekle kalmaz, aynı zamanda, bulunduğu zindanı adeta cennete çevirir.

Geleneğe göre, Hampartsum yortusunun dördüncü günü melek gelmez. Ertesi günü Aziz Krikor meleğe sebebini sorar. Melek ona Hampartsum bayramının her yıl dokuz gün kutlandığını, meleklerin dokuz sınıfından her birinin yortunun her bir gününde kutlama yaptığını ve kendisinin meleklerin dördüncü sınıfına ait olduğu için dördüncü gün kutlamalarına katılmış oluğunu, Rab’bin göklere girişi kutlamalarına katıldığı için de Aziz Krikor’u ziyaret edemediğini anlatır.

Yalnızca iman, gerçek ve ebedi Tanrı’ya olan iman, meleklere iman, sonsuz yaşamın var olduğuna dair iman, insanları müzmin yalnızlıklarından kurtarabilir. Tam da Aziz Krikor’u, Khor Virab’ın yalnızlığından ve çilesinden kurtararak, karanlıkta kaybolmuş bir milletin aydınlatıcısı yapıverdiği gibi…

Kaynak: Lraper Merhum Patrik Şınorhk Kalustyan vaazı

