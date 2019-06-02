Hozat Yenidoğdu Köyü

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Yenidoğdu Köyü, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür. Yolunuz doğu anadolu bölgesine düşer ve bu köyün yakınlarından geçiyorsanız Yenidoğdu Köyü Resimleri ve Yenidoğdu Köyü videoları sizin de ilginizi çekebilir.

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Yenidoğdu, Tunceli ilinin Hozat ilçesine bağlı bir köydür.Köyün eski adı Kilise’dir. Koyun eski halkı Ermenidir ve bu isim o zamandan kalmıştır. Ermeni halk bu köyden 1938 Dersim Katliamında sürülmemiş öldürülmüştür ve köyün ismi devlet tarafından “Yenidoğdu” ismine çevrilmiştir. Köyde zazaca (Dersim zazacası) ve kurmanci konuşulmaktadır. Köyün çoğunluğu Alevi dir.Köyde, eski Alevi kültür ve gelenekleri yaşanmaktadır.Tunceli (Dersim) iline 58 km, Hozat ilçesine 14 km uzaklıktadır. Köy 3 küçük mezradan oluşmaktadır.Bunlar Kilise, Sorpiyan ve Poti’dir. Bu üç köy Yenidoğdu Köyünü oluşturlar ancak merkez Kilise’dir.Köyün iklimi, karasal iklim etki alanı içerisindedir.Köyde ilköğretim okulu vardır ama kullanılacak durumda değildir. Köyün içme suyu şebekesi yoktur. Evlere sular verilmemiştir. Kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi ve PTT acentesi yoktur. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ulaşımı sağlayan yol asfalt olup köyde elektrik ve sabit telefon vardır.

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