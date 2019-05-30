Pan-Ermeni Oyunlarının açılışı ilk defa Artsakh’ta yapılacak

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Pan-Ermeni Oyunları Dünya Komitesi Başkanı İshkhan Zakaryan, Ermenistan Cumhurbaşkanına Oyunların programını sundu ve yaklaşan yarışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

İshkhan Zakaryan, “Sporda Bitlik” sloganıyla düzenlenecek Pan-Ermeni Oyunları’nın açılışının ilk defa Artsakh’ta gerçekleştirileceğini belirtti. Bu yıl, diasporanın 35’ten fazla kentinin temsilcileri yaz oyunlarına katılacak.

17 spor yarışmasından 7’si Artsakh’ta yapılacak. Ermenistan, Artsakh ve farklı ülkelerden 4000 sporcunun katılması bekleniyor.

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