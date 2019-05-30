Alman Milletvekilleri Karabağ ile ilişkileri derinleştirmeye çalışacaklar

Almanya için Alternatif parti üyesi Stephen Kotre Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Parlamento Başkan Yardımcısı Vahram Balayan ile görüşme sırasında Artsakh ve Almanya arasındaki ilişkilerinin derinleştirmesi için kendi partilerinin gücünü kullanacaklarını ifade etti.

Karabağ’a gelen Almanya için Alternatif partisinin üyeleri federal ve bölgesle meclisleri temsil ediyorlar.

Karabağ Parlamento Başkan Yardımcısı 26 Mayıs seçimlerinde Avrupa Parlamentosunda Milletvekili sayısını arttıran Almanya için Alterbatif partisinin üyelerini başarıdan dolayı tebrik etti. Vahram Balayan aynı zamanda bu partiyle kurulan dostluk ilişkilerini önemseyerek bu ilişkilerin bölgede ve özellikle Karabağ’da barışın pekiştirilmesi ve Karabağ’ın dış dünyasıyla bağlantıları açısından katkı sağlayacağını ifade etti.

Alman Milletvekilleri daha sonra Karabağ’daki siyasi pertilerin temsilcileriyle görüştü. Görüşmede Almanya’da Karabağ meselesi hakkında insanların bakışı, bilgi seviyesi, kültürel değerlerini korumak çerçevesinde Avrupa’daki kuruluşlarda Karabağ’ın sesini duyurma imkanları gibi konular ele alındı.

Almanya için Alternatif parti üyeleri Artsakh’ın başkenti Stepanakert’te bulunan Karabağ savaşında şehit olan askerler anıtını ziyaret ederek saygı duruşunda bulundular.

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