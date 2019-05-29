Bakü’de polis Ermeni futbolcunun üniformasını giyen Arsenal taraftarlarını durduruyor (video)

Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali için Bakü’ye maçını izlemeye gelen Arsenal taraftarlarını polis durdurdu.

Bakü’de polis, Arsenal Takımı’nın Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan’ın üniformasını giyen Arsenal’in iki taraftarını durdurdu.

“The Mirror” gazetesinin bildirdiğine göre polis Bakü sokaklarında dolaşan Arsenal’in taraftarlarına yaklaşıp bir şeyler deyip gidiyor.

Hatırlanacağı üzere UEFA Avrupa Ligi finalinde Bakü’de Chelsea ile karşılaşacak olan Arsenal’de orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın bu maç için Azerbaycan’a götürülmeyeceği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada Ermenistan Futbol Milli Takımı Kaptanı Mkhitaryan ve ailesinin güvenliği konusunda UEFA’ya endişeli oldukları yönünde yazı yazdıklarını ancak beklenen güvenceyi alamadıkları ve bu yüzden yıldız futbolcuyu final maçı için Bakü’ye götürmeyecekleri belirtildi.

Arsenal ile Chelsea arasındaki UEFA Avrupa Ligi finali 29 Mayıs Çarşamba TSİ 22.00’da Bakü’deki Bakü Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

ERMENİ HABER AJANSI

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