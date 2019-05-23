Nikol Paşinyan’ın son 100 gün faaliyetleri Ermenistan toplumunun yüzde 74.1’i olumlu buluyor

“GALLUP International Association” tarafından hazırlanan anket sonuçlarına göre Ermeni toplumunun yüzde 74.1’i Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın son 100 gün faaliyetini olumlu olarak nitelendirdi.

22 Mayıs’ta basın toplantısında anket sonuçlarını açıklayan ‘MPG’ Ltd. Şti. Müdürü Aram Navasardyan yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımıza Paşinyan’ın oluşturduğu hükümetin 100 gün faaliyetiyle ilgili görüşlerini sorduk. Sorduklarımızın yüzde 53.8’i daha çok olumlu, yüzde 20.3’ü ise tamamen olumlu bulduğunu söyledi” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Paşinyan tarafından hükümette yapılan atamalarla ilgili sorusuna yüzde 53.8’i Başbakanın o atamalarını daha çok olumlu, yüzde 20.3’ü ise tamamen olumlu bulduğunu ifade etti.

Anket araştırması 30 Nisan’dan 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 1108 vatandaş katıldı.

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