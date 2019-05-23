BERLİN’DE PONTOS SOYKIRIMI ANMASI

Recep Maraşlı
19 Mayıs 2019 günü Pontos Soykırımı’nın 100.yılı dolayısıyla Berlin’de, Osmanlı İmparatorluğundaki Soykırım Kurbanlarının Ekümenik Anıtı’nda bir anma tören düzenlendi.
Program’da FÖGG eV adına Amill Gorgisaçılış konuşması yaptı ve Dr. Phil. Tessa Hofmann soykırımın tarihsel arka planı hakkında bilgilendirdi.
Toplantı’da Yunan Büyükelçiliği Konsolosu Fotis Filentas, Charlottenburg-Wilmersdorf bölge konseyi başkanı Annegret Hansen, Berlin Brandenburg Ekümenik Konseyi Başkanı Archimandrite Peder Emmanuel Sfiatkos ve Dimitrios Kalaitzidis birer konuşma yaptılar.
Anmaya Berlin’deki Pontos derneği ve Elenik Cemaatin temsilcileri ulusal giysi ve flamalarıyla katılmışlardı.
Soykırım kurbanları anısına dua edildi ve anıta çelenkler, çiçekler bırakıldı.
Nuran Maraşlı da Frankfurt Soykırım Karşıtları Derneği adına hazırlanan plakatı anıta bıraktı ve Berlin’deki Yunan Cemaati Başkanı Konstantinos Savvidis‘e emanet edildi.
İlk yorum yapan siz olun