Osmanlı İstanbulu’nda yaşayan Ermenilerin verilerine internetten ulaşılabilir

Yüz yıldan fazla bir süredir farklı milletlerden bilimadamları Ermeni Soykırımı hakkında farklı araştırmalar yaptı, fakat bu araştırmaların çoğu birbirine bağlı değil. Ermenihaber ajansından verilen bilgiye göre, ABD California Üniversitesinde Doktorasını yapan Daniel Ohanyan bütün değerli araştırmalarını birleştiren bir çalışma üzerinde odaklanmış.

Ohanyan “Osmanlı İstanbulu’nda Ermeni nüfusu hakkında bilgilerin toplanma ve herkese açık bir baz oluşturma” projesinin uzmanlarındandır. Anılan proje ‘Kalust Gyulbenkian’ vakfı ve İstanbul Bilgi Üniversitesinin sağladığı maddi destekle gerçekleştiriliyor. İnceleme çalışmaları 2018 yılında sona erdi. Proje ekibinde Daniel Ohanyan dışında Türkiye’de 6 araştırmacı yer aldı.

Ekip İstanbul’da yaşayan Ermenilerin listesini ve onların yaşadığı bölgelerini gösteren interaktif harita oluşturdu. Bunlar hepsi 2010 yılında Berlin’de başlatılan Houshamadyan projenin sitesinde yer alıyor. Houshamadyan’ın amacı Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Ermeniler hakkında bilgilerin bir yerde toplamasıdır.

Ohanyan en başta amaçları sadece 1830-1907 yılları arasında İstanbul nüfus sayımı verileri ve Ermenilerle ilgili kısmı üzerinde araştırmalar yapması olduğunu ifade etti.

Daha sonra bu verilerin Ermenice, Türkçe ve İngilizce olarak internetten ulaşılabilmesi ve araştırmacıların bundan faydalanabilmesi için adımlar atıldı.

Ermeni ve Türk uzmanlardan oluşan bu ekibin çalışmaları önemli sonuçlar verdi. Houshamadyan sitesinde şu an 1779-1914 yıllarında doğmuş yaklaşık 46.000 Ermeni hakkında bilgiler mevcut. Onların aileleri, meslekleri, doğum yeri, ikamet ettikleri adreslerle ilgili bilgiler araştırmacılar için açıktır.

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