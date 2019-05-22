‘Bir Dilin Peşinde’ sergisi başlıyor

‘Bir Dilin Peşinde’ sergisi 23 Mayıs’ta açılıyor: Anadilde kültürel haklar mücadelesini anlatıyor.

DUVAR – 1990’lardan bugüne, Türkiye’de kültürel alanda verilen anadil mücadelesini konu alan “Bir Dilin Peşinde – 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi” sergisi, 23 Mayıs – 17 Haziran tarihleri arasında Karşı Sanat’ta olacak.

Sergi, geçtiğimiz otuz yılda anadilde yapılan kültürel üretimlerle, kültürel haklar mücadelesinin hikâyesini anlatıyor. “Bir Dilin Peşinde” Sergisi, geçtiğimiz bu otuz yıllık süreçte, Çerkesçe, Ermenice, Hemşince, Kürtçe ve Lazca’daki kültürel üretimlere odaklanıyor ve 90’lardan bugüne, her tür altüst oluşa rağmen sürdürülen kültürel üretim sürecini görünür kılmak, hafızaya çağırmak ve bu alanda yeni tartışma konularının açılmasına zemin oluşturmayı amaçlıyor.

“Bir Dilin Peşinde” Sergisi 23 Mayıs Perşembe günü 19:30’da Karşı Sanat’ta başlayacak. (HABER MERKEZİ)

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