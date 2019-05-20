İsrailli bilim adamları: Osmanlı’daki Ermeniler, Süryaniler ve Rumlar aşamalı soykırıma uğramıştı

İsrailli bilim adamları Ben Morris ve Droar Zeev’in belirtiğine göre, 1894-1924 tarihlerinde Osmanlı’daki Ermeniler, Süryaniler ve Rumlar aşamalı soykırıma uğramıştı. Neticesinde nüfusun % 20’den % 2’e kadar düşmesine neden oldu.

İsrailli bilim adamları, İngiltere, Fransa, Türkiye ve ABD arşivlerinin yanı sıra bazı Yunan, Alman ve Avusturya-Macaristan kaynaklarının da Türkiye’de Ermeni, Rum ve Süryani topluluklarının 1894’te komşuları olan Müslümanlar tarafından gerçirilen soykırım sonucu imha olduğunu belirtiyorlar.

“1894-1924: Otuz Yıl Soykırımı, Türkiye Hristiyan cemaatlerini yok etti” adlı kitabın bulgularını özetleyen Morris ve Zeev, otuz yıl boyunca Türk hükümeti, ordu, polis ve nüfus tarafından Küçük Asya’daki Hıristiyan azınlığa karşı yürütülen etno-dini çarpıcı vahşetlerini keşfettiler.

İsrailli bilim adamları, “Kan dökülmesi büyük ölçüde dini düşmanlıktan kaynaklanıyordu” diyor.

Morris ve Zeev, ABD Başkonsolosu George Horton’un Türkiye’nin Anadolu’daki Smyrna kentindeki baskısının öne çıkan özelliklerinden birinin kadınların ve kızların haklarının büyük bir ihlali olduğuna işaret ettiğini iddia ederek, Hıristiyanlara karşı saldırganlığın genellikle cinsel mahiyete sahip olduklarına dikkat çekti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...