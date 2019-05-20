HDP’den 19 Mayıs buluşmasının “Liderler fotoğrafı”na tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 19 Mayıs törenlerine partisinin çağrılmamasına tepki gösterdi ve ortak fotoğrafı eleştirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, davet edilmedikleri 19 Mayıs’ın 100. yıl töreninde siyasi parti liderlerinin fotoğrafını paylaşarak “Hiç güzel değil” dedi. Buldan’ın kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya ”Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik” dediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri için siyasi partilere yaptığı çağrı tartışmalara neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törene İyi Parti katılmadı HDP ise çağrılmadı. AKP, MHP, CHP, DSP, BBP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi genel başkanları Bandırma gemisi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan törenden bir gün sonra sosyal medya hesabından parti liderlerinin fotoğrafını ”Hiç güzel değil” yorumuyla paylaştı.

[twitter https://twitter.com/PervinBuldan/status/1130372558744969216/]

Buldan yaptığı paylaşımın ardından gelen sorulara yanıt vermezken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından telefon ile arandı. Sputnik’ten Gözde Ocak’ın haberine göre Kılıçdaroğlu, bazı genel başkanların davet edilmemesinin doğru olmadığını belirterek, “Burada herkes olmalıydı” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın ise, “Davet etselerdi, Samsun’da olmak isterdik” dediği belirtildi. Ardından Kılıçdaroğlu’nun da “Hep birlikte kutlanacak bayramları özledik, milli bayramları birlikte kutlamak gerekir. Bunu hep birlikte başaracağız” dediği ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

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