Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Parlamenter Asamblesinin toplantısına katılmak üzere Bişkek’te bulunan Ermenistan Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan, RF Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.

Parlamento Basın Sekreterliğinin aktardığı bilgiye göre, taraflar Ermeni-Rus işbirliği ile ilgili konuları tartıştılar.

Ermenistan Parlamento Başkanı, Ermenistan’ın, parlamento liderlerinin düzenli temaslarına kesinlikle katkı sağlayacak olan Ermeni-Rus stratejik ortaklığını daha da geliştirmeye hazır olduğunu teyit etti.

Ararat Mirzoyan, 2019 Sonbaharında Yerevan’da KGAÖ PA’nin toplantılarına ev sahipliği yapmak için Ermenistan Parlamentosunun hazır olduğunu ifade etti.

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