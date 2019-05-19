Nihat Hatipoğlu İf-tiralara Son Noktayı Koydu! ‘Buna İzin Vermem’

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‘Buna İzin Vermem’ ATV ekranlarında iftar programı sunan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, 13 yaşındaki Ermeni çocuğun canlı yayında Müslüman olmasına ilişkin gelen tepkiler üzerine açıklamada bulunarak anne ve üvey babadan izin alındığını ancak daha sonra söylemlerini değiştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun 12 Mayıs’ta ATV’de yayınlanan programında, 13 yaşındaki Arthur Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu. Ancak Arthur’un annesi, olaydan haberi olmadığını ileri sürdü. Arthur’un Ermenistan’da yaşayan annesi Alina Y. Ermenistan’da yayın yapan Lurer.com’a yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Çocuğum Müslüman olmadı. Biz Ermeniyiz, Hristiyanız. Ben bilseydim kendim, çocuğumun yanına giderdim, ama bilmiyordum. Dükkanda çalışıyorum. Aniden bana haber geldi. Artur 13 yaşında, saf bir çocuktur. Suriyeli arkadaşı ‘gel beraber canlı yayında konuşalım sonra bize hediyeler verirler, onlarla da oturup yemek yeriz’ demiş, çocuğum da saf saf onunla gitti. Çocuktur o, yanlış yaptı. O Müslüman olmadı, sünnet olmadı.” Hatipoğlu: ‘Bir zorlama yok’ Konuya ilişkin ilk açıklama yapan Nihat Hatipoğlu çocuğun ‘kendi talebi ve ailesinin onayı ile Müslüman olduğunu’ belirterek ‘Bir zorlama yok’ dedi. Hatipoğlu şunları dedi: “Bahis konusu olan kişi hakkında bana yayından önce bilgi verdiler. Ben de çocuğun ailesinin aranıp izin alınması gerektiğini söyledim. Program yetkilimiz anne ve üvey baba ile telefonda görüşerek çocuklarının Müslüman olmak istediğini söyledi. Gelmiş programa, hür iradesiyle bir delikanlı. Anne ve üvey baba da duruma onay verdi. Ancak aile daha sonra tepkilerden dolayı söylemini değiştirdi. Bazı kişilerin söylemleri, mahalle baskısı ve sosyal medyada yazılıp çizilenler, ailenin kararını değiştirmesinde etkili oldu.” “Hazımsız ve kıskanç insanlar var” 13 yaşındaki çocuğun canlı yayında Müslüman olmasını “Görevimi yaptım” diye yorumlayan Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim hedefim İslam’ı göstermek. İslam’ın temiz yüzünü, güzel yüzünü göstermek. Senelerdir başarıyla yürüttüğüm programlarım var. Başarımı çekemeyen, karalamak isteyenler var. Buna izin vermem. Ben programımı sosyal medyadaki tepkilere göre yapmıyorum… İslam geleneğinde Müslüman olmak isteyen bir çocuğu geri çeviremezsiniz. Saygısızlık olur. Biz Müslüman olmak isteyeni geri çevirmeyiz, olmak istemeyeni de zorlamayız. Herkes inançlı değildir ama inançsız kişiler arasında da çok saygılı olanlar vardır. Bazı kişiler ise kinini, nefretini akıtacak yer arıyor. Programım senelerdir başarıyla sürüyor. Hazımsız ve kıskanç insanlar var.” “Arthur ve ailesine destek olunmalı” Hatipoğlu, tartışmaların ardından Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan ile de görüştüklerini söyledi. “Bundan sonra bize düşen -aile çocuğunun Müslüman olmasını kabul ettiği halde geri adım atsa bile- onlara destek olmak. Bu saatten sonra ailenin de çocuğun da üstüne gitmemek gerek, hatta onlara destek vermeliyiz. Ermeni vatandaşlarımız, ülkemizin çok değerli vatandaşlarıdır. Birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Aram Ateşyan’la da hoşgörü odaklı bir konuşma yaptık.” HDP’li Ermeni RTÜK’e şikayet etti! Te-rör ö-rgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise yapılanın “çocuk i-stismarı” olduğunu ileri sürerek RTÜK’e şikayette bulundu. https://hisleraynasi.net/nihat-hatipoglu-if-tiralara-son-noktayi-koydu-buna-izin-vermem/