Cinsel istismarı örtbas eden piskopos istifa etti

Piskopos Oliveira polise, nisan ayında şahsi kullanımı için bağış parasını zimmetine geçirdiğini de itiraf etti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, cinsel istismarın örtbas edilmesi konusunda hakkında soruşturma başlatılan Brezilyalı piskopos Vilson Dias de Oliveira’nin istifasını kabul etti.

Cinsel istismarda bulunan bir papazı koruduğu iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılan Brezilya’nın Limeira piskoposu Vilson Dias de Oliveira istifa kararı almıştı.

Sputnik’teki habere göre, piskopos cinsel istismarla suçlanan bir papazı korudu. Piskopos ayrıca polise, nisan ayında şahsi kullanımı için bağış parasını zimmetine geçirdiğini de itiraf etti.

Piskoposluğun internet sitesinde yayımlanan istifa mektubunda Dias de Oliveira, “Limeira’daki kiliseye, bana ve diğer cemaate karşı saldırılar belirdi. Piskoposluğun iyiliği için böyle bir yol izledim” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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