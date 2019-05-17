Türkiye’de düzenlenen güzellik yarışmasında Ermenistan temsilcisi taç giydi

Türkiye’nin Bodrum ilçesinde 13 Mayıs’ta ‘Miss 7 Continents’ Uluslararası güzellik yarışması gerçekleştirildi. Ermenistan’ı temsil eden 27 yaşındaki Anuş Sahakyan 30 ülkeden katılan 45 yarışmacılar arasında üçüncü sırada yer aldı ve üçüncülük için öngörülen taçla ödüllendirildi.

Yarışmalar 5 Mayıs’tan beri başlamıştı ve katılımcılar 4 ayrı aşamalardan geçti. Jüri karşısında yarışmacılar temsil ettikleri ülkelerin geleneksel kıyafetleriyle, mayolarla ve gele elbiseleri, davet kıyafetleriyle çıktılar.

Bodrum Belediye Başkanının katılımıyla düzenlenen yarışmada Anuş Sahakyan üçüncülüğünden ziyade ‘En iyi vücüt yapısı’ ünvanına layık görüldü.

Miss 7 Continents yarışmanın artık 12 senelik geçmişi var.

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