HDP’li Kaya: Nihat Hatipoğlu hakkında soruşturma başlatıldı mı?

HABER MERKEZİ – “Nihat Hatipoğlu ile İftar” adlı programda Ermeni bir çocuğun dininin değiştirilmesi olayını Meclis’e taşıyan HDP Milletvekili Hüda Kaya, “Nihat Hatipoğlu hakkında soruşturma başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?” diye sordu.

ATV’de 12 Mayıs’ta yayınlanan ilahiyatçı ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu’nun İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda sunduğu Ramazan programında 13 yaşındaki Ermeni bir çocuğun ‘dini değiştirilmişti’.

Çocuğun ailesi bu durumdan haberleri ve onayları olmadığını söylemiş, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da bunun bir çocuk istismarı olduğunu vurgulamıştı.

İstismar vakasına ilişkin Garo Paylan, İnsan Hakları Derneği ve Diyarbakır Barosu ayrı ayrı suç duyurularında bulunmuştu.

HDP Milletvekili Hüda Kaya ise istismar vakasını Meclis’e taşıdı. Kaya’nın Meclis’e sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

“ATV’de yayınlanan Nihat Hatipoğlu’nun sunduğu ‘Nihat Hatipoğlu ile İftar’ adlı programda, programa izleyici olarak katılan 13 yaşındaki A. yayına çıkartılmış, Müslüman olmak istediği belirten 13 yaşındaki A.’ya, Nihat Hatipoğlu’nun yönlendirmesiyle -canlı yayında- Kelime-i Şehadet getirtilerek, din değiştirdiği söylenmiştir.

“13 yaşındaki A.’nın annesi Ermenistan’da yayın yapan bir programa yaptığı açıklamada, çocuklarının yayına çıkarılması ve din değiştirmesi konusunda haberdar edilmedikleri, bunun için kendilerinden izin/onay alınmadığını belirtmiştir.”

HDP’li vekil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle şu soruları sordu:

Bu tür istismar olaylarının önüne geçmek adına reşit olmayan bir çocuğun yanında ailesi olmadan TV programına alınmaması ile ilgili bir çalışma yapılacak mıdır?

Yasalara göre reşit olmayan bir çocuğu din değiştirmek adı altında bir televizyon gösterisi için kullanan söz konusu TV programı ve kanal hakkında yasal bir işlem başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?

Çocuk haklarını korumak adına bu olay ile ilgili yasal işlem başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?

Programı gerçekleştiren Nihat Hatipoğlu bir kamu görevlisi olarak canlı yayında aile ve velilerinin izni olmadan reşit olmayan bir çocuğu ekranlarda şov malzemesine dönüştürerek çocuk istismarına yol açmıştır. Nihat Hatipoğlu hakkında soruşturma başlatılmış mıdır veya başlatılacak mıdır?

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