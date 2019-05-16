Yerevan Devlet Üniversitesi 100 yaşındadır

Bugün Yerevan Devlet Üniversitesi’nin kuruluş günü.
16 Mayıs 1919 yılında Ermenistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkent Yerevan’da üniversite kurmasına karar verir. Ancak üniversite önce Gümri şehrinde kuruluyor. 31 Ocak 1920 yılında o zamanki ismi ile Aleksandrapol’daki (Gümri) Ticaret Okulu binasında Ermenistan Üniversitesi’nin açılış töreni gerçekleştirilir. Törene Ermenistan üst düzey yetkililerinin yanısıra yürtdışından gelen birçok misafir de katılır.
Üniversitenin ilk dersi ünlü Ermeni üzmanı Stepan Malkhasyants açtı. Daha sonra Ermenistan’ın ilk devlet üniversitesi Gümri’den başkent Yerevan’a taşındı.
Bugün 16 Mayıs’ta Yerevan Devlet Üniversitesi’nin (YDÜ) 100. kürülüş yıldönümünde Gümri ve Yervan’da birçok etkinlik düzenlenecek.
YDÜ’nün 100’üncü yıldönümü vesilesiyle Ermenistan Merkez Bankası 16 Mayıs’ta “YDÜ kuruluşun 100. yıldönümü” ismiyle üzerine YDÜ binasının silüeti ve ambleması olan gümüş hatıra parası dolaşıma soktu.
ERMENİ HABER AJANSI
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