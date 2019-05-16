Ümit Özdağ’dan tepki; Gidin Yunanistan’a yerleşin!

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

“Fener Rum Patriği bir süredir Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerine metropolitler atıyor. Rum Patriğinin atama yaptığı yerlerde bir tane bile Rum yok. Zaten 1923 yılında yapılan Türkiye -Yunanistan Mübadele Anlaşması ile Yunanistan’da yaşayan Müslüman ve Türkler Türkiye’ye göç ettiler. İstanbul dışındaki Ortodokslar da Yunanistan’a göç ettiler. Cemaat olmayan yerlere papaz atanıyor, sonra da buralarda düzenli ayinler yapılıyor ve ayinlere katılımı da Yunanistan’dan gelen kişiler sağlıyor. “

“Türkiye, kendi Rum azınlığının dini özgürlükleri ve ibadetlerinin gerekliliği için yapılması gerekenleri yapmak yükümlülüğünde. Ancak ayin yapılması için Yunanistan’dan Türkiye’ye taşınmasını nasıl izah edeceğiz? Sit alanı içinde olan antik kent kalıntılarına metropolitlik atamaların anlamı nedir? “

“2004 yılından itibaren 12 kişiden oluşan Patrikhane Dini Meclisi’ne 6 tane yabancı uyruklu metropolit atandı. Bu, Türkiye Cumhuriyet yasalarına aykırıydı, Türkiye Cumhuriyeti karşı çıktı. Buna rağmen süreç devam etti ve AKP hükümetleri Türkiye’nin iradesini Fener Rum Patriği’ne kabul ettiremedi. Bu bahsettiğim yabancı uyruklulara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vererek sorunu çözeceklerini zannediyorlarsa hiç zannetmesinler. Üstelik bu yeni atanan rahiplerin de Yunan vatandaşı olduklarını görüyoruz. “

“GİDİN YUNANİSTAN’A YERLEŞİN”

“Ege’de Türk adalarının Yunan işgalinde olduğunu biliyoruz. 2004’te bir kişinin bile yaşamadığı ve Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olan adalara getirilmiş Yunan vatandaşları ve daha da kötüsü Yunan silahlı kuvvetlerinin güçleri var.”

“Son dönemde 120 bin Yunan Türk vatandaşlığına geçmek istiyor şeklinde haberler basında dolaşıyor. Hatta ‘Mübadele ile gidenler yerlerine dönsün’ şeklinde çağrılar başladı. Bu aptalca çağrıları yapanlara tavsiyem şudur: Gitsinler Yunanistan’a yerleşsinler. Türkiye’ye gelen Türklerden Yunanistan’a gidebilecek olan var mı? Atina’ya, Selanik’e yeniden yerleşebilecekler mi? Burada sinsice kurulmuş hayali bir Bizans senaryosu olduğunu görüyoruz. “

Bartholomeos, ısrarla Türkiye Cumhuriyetini aşmaya çalışıyor. Karadeniz’e geziler düzenleyerek sözde Pontus haritası dağıtan Rum Patriği’ne Sümela’da ayin yapma izni veriliyor. Yunan turistler otobüsler ile Türkiye’ye getiriliyor. Ayine katılanlar sloganlar atıp üzerinde Pontus yazan tişörtlerle dolaşıyorlar ve buna ses çıkartılmıyor. “