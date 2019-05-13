Türkiye’deki okullarda açıkça milli ayrımcılık ve nefret propagandası yapılmaktadır

Birkaç gün önce Facebook platformunda bir fotoğraf paylaşıldı. Bu fotoğraf Türkiye’deki okullarda açıkça milli ayrımcılık ve nefret propagandası yapıldığını ıspatlamaktadır. Fotoğraf çocuk testleri ders kitabında yer aldı. Kitapta şu ifadelere yer verildi: “Türk Dünyası Orta Asya’dan başlayıp Avrupa’ya kadar uzanan çeşitli devletler sayesinde günümüze kadar pek çok yere yayılmış ve tarihi bağlarımızın, ortak kültürel öğülerimizin olduğu pek çok kardeş devlet ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, ortak kültürel değerlere sahip olduğumuz kardeş devletlerimize örnek gösterilemez? A. Őzbekistan, B. Ermenistan, C. Azerbaycan ve D. Kırgizistan”. Őğrencilerin, ö sözde doğru yanıt olarak “Ermenistan”ı seçmeleri gerekiyor.

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