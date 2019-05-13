Patrik Seçiminde Sıcak Gelişme

HYETERT- İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün Türkiye Ermenileri Patrikhanesini ziyaret etti. Başepiskopos Aram Ateşyan ve Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan tarafından kabul edilen misafirler ile görüşme 40 dakika kadar sürdü. Toplantıda ayrıca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Sn. Bedros Şirinoğlu ile Ruhani Kurul üyeleri de hazır bulundular.

Patrik Seçimi ile ilgili, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardınan edindiğimiz bilgilere göre İçişleri Bakanı Sayın Soylu, Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin hemen ardından, 24 Haziran 2019 tarihinde Değabah (Patriklik Kaymakamı) seçimi yapılmak suretiyle Patrik Seçim sürecinin başlayabileceği bilgisini verdi.

Sayın Bakan Patrikhaneden ayrılmadan önce Müteveffa Patrik Hazretleri Mesrob II için açılan taziye defterini de imzaladı.

Bu haberler ışığında, 24 Haziran Pazartesi günü Ruhaniler Genel Meclisinin toplanıp Değabah seçmesi bekleniyor. Bu konuda Patrikhanenin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Photo (c) jamanak

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...